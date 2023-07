Anna had een ernstige trombose: “Mijn been was niet verkleurd of gezwollen, maar ik voelde wel een soort spierpijn.” Wat zijn de risico’s en hoe vermijd je ze?

Waarom heb je oogdrup­pels nodig en hoe groot is het risico op infecties? Oogarts en microbio­loog geven advies

Onheilsberichten online en in diverse media waarschuwen voor oogdruppels. Die zouden resistente bacteriën bevatten die – in de ergste gevallen – blindheid, het verlies van een oog en zelfs de dood tot gevolg zouden hebben. Maar wat is er precies aan de hand en hoe groot is het risico dat je bij ons ziek kunt worden van oogdruppels? Oogarts Heleen Delbeke en microbioloog Stefanie Desmet van UZ Leuven geven meer uitleg.