Ann (56) woog 101 kilo… op haar dertiende: “Maar ik heb mijn ideale dieet gevonden”

“In China is schetenrui­ker een betaald beroep”: 11 weetjes over scheetjes die je moét gelezen hebben

Met of zonder geluid, al dan niet met stank, sans gêne aan de ontbijttafel of ongewild tijdens de seks: winderigheid is er in vele vormen. Wist je bijvoorbeeld dat je je laatste adem kunt uitblazen via je anus? Ontdek hier elf verrassende ‘scheetweetjes’.