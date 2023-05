Andy Peelman kiest voor vasectomie: hoe gebeurt die ingreep en is er een (minder definitief) alternatief?

“Een hoge bloeddruk kan op lange termijn hersen- en hartinfarc­ten uitlokken”: hoe weet je of je hyperten­sie hebt?

Naar schatting één op vier volwassenen in België heeft hypertensie of hoge bloeddruk. Omdat bij slechts de helft van de patiënten de diagnose wordt gesteld én de aandoening een belangrijke risicofactor voor hart- en vaatziekten is, komt er in deze meimaand een grote nationale screening. “Gezonde, jonge mensen laten hun bloeddruk best toch één keer per jaar meten”, zegt prof. Tine De Backer. “Elk jaar sterven er immers 15.000 Belgen aan de gevolgen van hypertensie.”