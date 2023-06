ALS-patiënt Carlos (57) kan niks meer zelf: “Het was een prachtig leven, het is mooi geweest”

Zijn pillen voor een zomerse, bruine huid een goed en veilig alterna­tief voor bakken in de zon? “Let op voor deze risico’s”

Wie geen zonneklopper is maar wel van een zomervel houdt, hoeft niet te treuren. Volgens de nieuwste uitvindingen zouden bruiningspillen van binnenuit voor een mooi gebruinde huid kunnen zorgen. Werken deze supplementen echt? En is dat wel gezond? Dr. Jetske Ultee, onderzoeksarts in de cosmetische dermatologie, legt uit. “Let op dat je niet te veel van deze werkzame stof binnenkrijgt.”