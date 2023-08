“Als longkanker in een vroege fase ontdekt wordt, is dat meestal toevallig”: oncoloog legt uit hoe je de ziekte kan herkennen

Video “Met yoga kan je voorkomen dat je darmstel­sel onder druk komt te staan”: 4 oefeningen voor gezonde darmen

Last van winderigheid tijdens de yogales? Schaam je dan vooral niet, want dat is net het beste bewijs dat de oefeningen effect hebben. “Yoga zorgt ervoor dat je hartslag vertraagt en er meer bloed naar je maag en darmen stroomt. En dat is uitstekend voor je vertering”, zegt yogaleraar Joachim Meire, die ook zijn beste oefeningen verklapt voor een gezond darmstelsel.