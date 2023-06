“Als ik had gedronken kreeg ik weer zin in een sigaret, dus ik ben ook een jaar gestopt met alcohol”: BV's vertellen hoe ze hun rookverslaving overwonnen

HLN vraagt zich af Is dat potje hummus uit de supermarkt écht gezonder dan een klassieke kip-cur­ry?

Wie voor de toog in de supermarkt met smeersalades staat, kiest misschien soms voor iets zoals hummus omdat dat gezonder zou zijn. Maar is zo’n kant-en-klare hummus écht gezond? Diëtiste Sofie De Niet en Christer Elfving van delicatessenproducent Deldiche leggen uit. “Meer kikkererwten in de hummus betekent niet per se een hogere kwaliteit.”