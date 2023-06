Actrice Leah Thys laat kunstlenzen plaatsen: hoe gebeurt dat en wie kan het laten doen? “De techniek is even veilig als laseren en heel efficiënt”

Wat is staar en hoe gevaarlijk is de oogziekte? Arts geeft advies: “Je hebt steeds zelf de keuze of je het laat opereren of niet”

Wist je dat per dag in België zo’n 375 mensen een staaroperatie ondergaan? Met gemiddeld 137.000 operaties per jaar is het één van de meest uitgevoerde ingrepen in ons land. Maar wat is staar precies? Hoe weet je of je het hebt? En hoe gaat zo’n operatie precies in zijn werk? We vragen het aan oogarts Caroline Storimans.