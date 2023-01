Aarsmaden zijn de meest voorkomende worminfectie in België: wat is het precies? En hoe loop je het op? “De wormen kunnen overleven op textiel”

Hoeveel porties zuivel eet je best per dag om botbreuken op oudere leeftijd te vermijden? En wat als je lactose-intolerant bent?

Een op de drie vrouwen en tot een op de vijf mannen ouder dan vijftig krijgt vroeg of laat een fractuur als gevolg van osteoporose of botontkalking. “Uit nieuw wetenschappelijk onderzoek blijkt dat één extra portie zuivel bij ouderen kan leiden tot 33 procent minder botbreuken”, vertelt voedingsdeskundige Inge Coene. Wat verstaan we precies onder één portie zuivel? En hoeveel porties consumeer je best per leeftijd om het risico te beperken?

24 januari