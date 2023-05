9 dingen die je moet weten over zonnecrème: “Pas op met transparante sprays”

Hoe lang kan je zonnecrème bewaren? Hoe vaak moet je je insmeren? En is factor 50 beter dan factor 30? Nu de zon weer volop straalt zijn dat geen onbelangrijke vragen om het antwoord van te weten. Ontdek hier negen feiten op een rijtje over zonnecrème. “Eén fles voor een week zonvakantie is niét genoeg.”

Zonlicht is gezond. Je lichaam maakt endorfine aan, het gelukshormoon. Bovendien zorgt de zon voor de aanmaak van vitamine D, een belangrijke vitamine voor allerlei lichaamsfuncties, waaronder botopbouw. Ook werkt vitamine D ontstekingsremmend. Maar de zon is ook gevaarlijk. Wie zich niet goed insmeert, riskeert levenslange huidschade.

1. Vijftien minuten is genoeg

Je hoeft geen uren buitenlicht op te vangen voor de nodige portie vitamine D. Vijftien minuten per dag is al voldoende.

2. Insmeren moet altijd en elke dag

Het blijft een hardnekkige denkfout dat je alleen zonbescherming zou moeten smeren als je naar het strand of op vakantie gaat. Alle momenten dat je ‘even’ zon pakt in de tuin, op je balkon, tijdens het fietsen naar de supermarkt of op een terras zijn net zo schadelijk voor de huid. Een filter in reguliere dagcrème of foundation, zoals SPF15, is dan niet beschermend genoeg. Die beschermt vaak alleen tegen UVB-straling, en je hebt ook UVA-bescherming nodig. Dat is het type straling dat dieper in de huid doordringt en schade aan de huidcellen veroorzaakt. Er zijn dagcrèmes die ook daar tegen beschermen, te herkennen aan ‘breedspectrum UV-bescherming’ of tekentjes met UVA en UVB op de verpakking.

3. Factor 50 is niet beter dan factor 30

De nieuwe standaard is factor 30, en voor een gevoelige lichte huid een SPF50. Het idee dat een hoge factor de bruining belemmert is achterhaald. De huid kleurt net zo goed bruin. Een SPF50 absorbeert zo’n 98 procent van de UV-straling, een SPF30 slechts een procentje minder (97 procent) en een SPF15 ongeveer 93 procent.

Dermatologen waarschuwen wel dat een SPF50 een zekere schijnveiligheid kan geven: je denkt dat je met één keer smeren klaar bent. Dat is niet zo. Ook niet met zonnecrèmes die ‘once a day’ aanprijzen. Je bent bovendien nooit voor de volle 100 procent beschermd. Een UV-factor is een indicatie en neemt met de dag gaandeweg af door vegen, transpireren, aankleden, draaien op je strandbedje en meer.

Smeer ook de plekken in waar je misschien niet zo snel aan denkt: je oren, je lippen en de bovenkant van je voeten

4. Smeer zo dik mogelijk

Een dikke laag zonnecrème is alles behalve aangenaam. En het ziet er niet uit. Toch is het verstandig om de crème royaal te smeren. Hoe dikker, hoe beter. Per smeerbeurt komt dat neer op minstens twee volle theelepels voor je gezichten zeven tot acht theelepels voor je lichaam. Dat klinkt veel, want met een fles van 200 ml zou je je dan maar zes keer volledig kunnen insmeren. Eén fles voor een week zonvakantie is dus niet genoeg. Pas ook op met transparante sprays, je kunt daarmee niet zien waar je al gesmeerd hebt en waar niet.

5. Smeer om de twee uur

Als we dan al smeren, doen we dat ook nog eens niet regelmatig genoeg, blijkt uit diverse onderzoeken. Op een warme, zonnige dag de hele dag buiten? Smeer dan elke twee uur opnieuw een verse laag op de blote huid. Ook als je bijvoorbeeld flink gezweet hebt is het geen slecht idee om je opnieuw in te smeren. Ook als er ‘waterproof’ op de tube staat. Zo’n filter voorkomt alleen dat de sterkte van het filter tijdens het zweten of dobberen op een luchtbedje niet direct afneemt of van je huid spoelt. Smeer ook de plekken in waar je misschien niet zo snel aan denkt: je oren, je lippen en de bovenkant van je voeten.

6. Blijf tussen 12 en 15 uur uit de zon

Zoek de schaduw op, ook als je in België vakantie viert of tijdens je lunchpauze een wandeling maakt. Hoe goed je ook ‘tegen de zon’ kunt. De lokale bevolking in zuidelijke landen neemt rond die tijd niet voor niets een siësta, een rustpauze waarbij je geen kat op straat (of strand) ziet. In landen waar ze gewend zijn aan een warm klimaat, zoals Griekenland, komt de bevolking niet voor vieren op het strand. De zonkracht is daarvoor het sterkste, dus het schadelijkste. Om je een idee te geven: bij zo’n UV-index kan een zongevoelige, onbeschermde huid al binnen een kwartier verbranden.

12M staat voor ‘12 maanden houdbaar na opening’. Dat gaat alleen over de houdbaar­heid van de crème en zegt niets over de bescher­ming tegen de zon.

7. Duurder is niet beter

Een SPF in dure zonnecrèmes is niet sterker dan een SPF in goedkopere. Een factor is een factor, ongeacht het merk of waar je het product in Europa koopt. Dat is vastgesteld door regelgeving. Al zijn er wel verschillen op andere vlakken, en dat zijn de extraatjes. Prijzigere merken verrijken zonformules vaak nog met extra bescherming tegen andere lichtbronnen (blauw licht, infrarood, daglicht). Of ze voegen voedende ingrediënten toe (vitaminen, antioxidanten) die ondertussen, terwijl je nog ligt te zonnen, de boel al proberen te herstellen. Dat kan helpen tegen uitdroging, versterkt de huidconditie en draagt bij aan een mooiere bruining. Prettig smeerbare texturen en lekkere geurtjes zijn ook iets waard. Zo heb je de neiging om meer te smeren.

8. Zonnebrand blijft maar een jaar goed

Restjes van vorig jaar over? Weggooien! Een geopend zonproduct blijft een klein jaartje goed, al neemt de werking van de filter gedurende dat jaar zo’n 50 procent af. Ook ligt een zonproduct vaak in de warmte, wat eveneens de effectiviteit beïnvloedt. Wikkel je tube of spuitbus in een handdoek of bewaar hem in je koeltas. Verder kun je letten op de aanduiding op de verpakking. Op een tube staat de zogenoemde PNO: de Periode Na Openen. Je ziet een tekening van een open potje met een getal en de letter M. 12M staat voor ‘12 maanden houdbaar na opening’. Dat gaat alleen over de houdbaarheid van de crème en zegt niets over de bescherming die het product biedt tegen de zon.

9. Toch verbrand? Blijf binnen

Helemaal rood ondanks alle voorzorg? Probeer de verbrande plek meteen langdurig te koelen. Liever niet met ijs, maar met een lauwe douche of lauwwarme kompressen, doordrenkt met kalmerende groene thee. Melk en aloë vera-gel kunnen ook verlichten. Smeer de dagen erna vaak een dikke laag aftersun of bodylotion erop met herstellende ingrediënten zoals glycerine, panthenol en vitamine E. Daarna moet je de verbrande plek enkele dagen volledig uit de zon houden om het herstel niet tegen te werken.

