46.000 Belgen per jaar krijgen diagnose huidkanker: “1 op de 5 jongeren gaat niet met verdacht vlekje naar de dermatoloog”

Euromelanoma, een netwerk van Europese dermatologen voor huidkankerprecentie, heeft een campagne opgezet die zich resoluut op jongeren richt. Uit de enquête van IndiVille in opdracht van de organisatie blijkt dat dat wel nodig is. Slechts één op tien van de ondervraagde jongeren tussen 16 en 25 (11 procent ten opzichte van 16 procent bij alle respondenten) bleek goed te weten waarop je moet letten bij het checken van de huid.

“Nog verontrustender is dat één op de vijf jongeren die een verdacht vlekje zien daarmee niet naar de dermatoloog gaat”, zegt Euromelanoma-voorzitter Thomas Maselis. En dat doen ook nog te veel mensen die ouder zijn.

Man gered van huidkanker nadat bezorgde ijshockeyfan verdacht vlekje opmerkt tijdens wedstrijd

“Nog te veel mensen stellen een bezoek aan de dermatoloog uit. Dat zie je in alle leeftijdsgroepen en zowel bij mannen als vrouwen. Wie al eens met huidkanker in zijn omgeving geconfronteerd is geweest, neemt minder risico en roept sneller professionele hulp in. Jammer dat we pas initiatief nemen op het moment dat we van dichtbij met huidkanker geconfronteerd worden. Met deze campagne hopen we daar verandering in te brengen, zowel bij jong als ouder.”



Volledig scherm Het campagnebeeld met een knipoog naar condooms “Gebruik je bescherming?” © rv/Mario Boon

Het aantal gevallen van huidkanker neemt overigens elk jaar toe. En dat is geen toeval : uit een studie bij bijna 400.000 Europeanen blijkt dat ernstige zonnebrand voor je achttiende het risico op het vinden van verdachte letsels op volwassen leeftijd met 18 procent verhoogt.

Rode vlag is pijnlijke zonnebrand met intense roodheid of blaarvorming die twee dagen of langer aanhoudt. Dat besef lijkt wel doorgedrongen bij de ouders die bevraagd werden: 68 procent smeert de kinderen in tegen zonnebrand. Dat ook op latere leeftijd zonnebrand het risico op huidkanker doet toenemen, maakt blijkbaar minder indruk: slechts 13 procent smeert zich altijd voldoende in, 11 procent bedekt huid en hoofd altijd zo goed mogelijk en 8 procent blijft zoveel mogelijk in de schaduw of binnen.

Volledig scherm Het stripverhaal van Mario Boon dat het belang van smeren en huid controleren in de verf zet. © rv/Mario Boon

Tekenaar Mario Boon tekende eerder al met ‘Dirk. Het leven is een strijd waard’ een graphic novel die darmkankerpreventie inmiddels promoot in liefst twaalf talen én het Antwerps. Met ‘Sunny Side Up’ gaat hij nu in opdracht van Euromelanoma de strijd tegen huidkanker aan met een strip die draait rond een vrouw die zich voorbereidt op het lopen van een marathon. “Een goed en pakkend verhaal”, zo zegt hijzelf.

