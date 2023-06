1 op de 7 werknemers heeft een destructieve baas: Patrick en Tinne gingen bijna ten onder aan toxische sfeer op het werk

Welke restjes mag je je (huis)dier vooral niet geven?

Je kent het wel: schattige puppy-oogjes staren jou (of je biefstuk) aan tijdens het diner of je kat nestelt zich op je schoot als je in de zetel een zak chips opentrekt. Maar is het een goed idee om daar aan toe te geven en je (huis)dier iets te geven? En wat mag je vooral niet geven? Onze collega’s van Dag Allemaal zochten het uit.