1 op de 5 mensen krijgt vroeg of laat dementie. Met deze 10 tips van de wetenschap verlaag jij jouw kans op de ziekte

De cijfers zijn confronterend: twintig procent van de mensen krijgt vroeg of laat een vorm van dementie. Ook acteur Bruce Willis zou lijden aan de ziekte. Is die diagnose onvermijdelijk? Of kunnen we allemaal helder van geest blijven door kruiswoordpuzzels te maken? Het antwoord is natuurlijk genuanceerd, maar wie gezond ouder wil worden, kan volgens wetenschappers maar best deze tien adviezen ter harte nemen.