1 op de 10 mensen krijgt ooit reuma: “Als de pijn en stramheid erger worden, moet je aan de alarmbel trekken”

Een restaurant runnen én een kind opvoeden? Zo doen Sara (35) en Timory (36) dat: “In onze zaak zien we dikwijls hoe het niét moet”

Een kind opvoeden en een eigen restaurant runnen mogen dan geen ideale combinatie zijn, dankzij een duidelijk weekschema slagen Sara en Timory erin Oona de nodige voorspelbaarheid te bieden en voldoende tijd met haar door te brengen. “Bij ons moeten er regels zijn. In ons restaurant merken we hoe ouders té mild worden. Er is maar één ding wat bij Oona niet lukt, en dat is pure groenten eten.” Voedingsexperte Lynn De Merlier geeft de ouders advies.