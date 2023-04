1 op de 10 mensen hebben chronische nierschade: hoe herken je dat en kan je het voorkomen?

Was het nu 112, 101 of 100? Dit zijn de juiste nummers om te bellen bij een noodgeval

In de Verenigde Staten is er één alarmnummer, dat zo vaak terugkomt in films en series dat iedereen van over de hele wereld weet dat je er 911 moet draaien. Maar hoe zit dat precies in onze contreien? Bel je 112 als je dringende hulp nodig hebt van ambulance, politie of brandweer, of was het 100 of 101? Een overzicht.