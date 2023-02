1 op 4 mannen overweegt dé pil, maar die is nog niet voor morgen: “Een hormonale gel om dagelijks op je schouder te smeren, wordt nu volop getest”

Loop jij over 10 weken de 10 miles? Dat kan met het advies en loopschema van topkine­sist Lieven Maesschal­ck

Wil je meedoen aan de Antwerp 10 Miles op 23 april, dan is het nu het moment om te starten. Topkinesist Lieven Maesschalck biedt daarvoor een aangepast loopschema en advies om je klaar te stomen. We spraken in 2020 hier ook over met zijn dochter Angélique Maesschalck (toen 23), die toen trainde voor een halve marathon. “Ik loop steeds op tijd, niet op afstand. Tweemaal per week doe ik een korte training op snelheid.”