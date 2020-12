Roze lokken zijn trendy, met deze tips van een kapper transformeer je je kapsel voor oud en nieuw

Roze heeft een momentje, zoals we al eerder schreven. Van millennial pink tot hot pink, neon- en koraalroze: we zien allerlei tinten de revue passeren. Niet alleen kledingstukken, accessoires en gadgets, maar ook de lokken van verschillende bekendheden kleuren roze. Wil jij ook met deze trendkleur het nieuwe jaar in? Kapper Pascal Van Loenhout geeft tips zodat je thuis zelf aan de slag kan.

Roze is al een tijdje een enorme hype en het ziet er niet naar uit dat die trend snel gaat verdwijnen. Ook voor 2021 en 2022 voorspellen experts dat de kleur alomtegenwoordig zal zijn. Overweeg jij al langer een roze coupe? Dan is dit het uitgelezen moment om er helemaal voor te gaan.

Pink everything

Het is niet zo gek dat roze momenteel overal is. De kleur straalt optimisme uit en heeft een kalmerend effect. Vooral nu we door de lockdown vaak gehuld gaan in grijze joggingbroeken en neutrale sweaters, is je haar roze verven een leuke manier om je look naar een hoger niveau te tillen. De trend is ook zeker niet nieuw. Denk maar aan Gwen Stefani en Kate Moss, die in de jaren negentig al met roze lokken rondliepen. Op een portret uit 1770 zagen we zelfs al een man met pastelroze haar. Say what!

Van Kim Kardashian tot Kylie Jenner, Kaia Gerber, Paris Hilton, Demi Lovato, Hailey Baldwin, Rihanna,... Het is moeilijk om een celeb te vinden die nog géén roze bos had. “Hoewel haartrends stilaan aan het verdwijnen zijn, zien we inderdaad de laatste tijd heel veel roze coupes. Het is een trend die vaak gerecycleerd wordt. Door de lockdown wordt de consument wanhopig en gaat men thuis zelf aan de slag. Roze is een leuke kleur om mee te experimenteren", vertelt Van Loenhout. Staat genoteerd.

Uitgroeifenomeen

Als je zeker bent van je stuk, waar moet je dan vooral op letten? “Als je je haar zelf roze wil verven, gaat dat het beste als je een gebleekte basis hebt. Ook voor mensen met natuurlijk blond haar is het aan te raden, maar het hangt ook nog af van de intonatie van de kleur. Die is het best zo licht mogelijk en zonder gele schijn”, zegt Van Loenhout. “Als je een gele schijn hebt in je natuurlijk of geverfd haar, zal het resultaat een mix van roze en geel zijn. Niet het gewenste effect, dus. Donker haar roze verven is ook een minder goed idee, omdat je het haar dan eerst nog moet bleken. Dat kan slecht uitdraaien.”

Voldoe je aan die voorwaarden, gebleekt of natuurlijk blond haar zonder gele schijn, dan valt het haar zelf roze verven reuze mee. “De consument kan dat best wel zelf aan”, vertelt Van Loenhout. “Het enige probleem met een gebleekte basis op lange termijn is het uitgroeifenomeen. Maar zolang de uitgroei niet te groot wordt, vind ik dat niet echt storend. Het kan zelfs een gevoel van schaduw geven, wat zorgt voor een meerwaarde.”

Worst case scenario

Toch moet je er rekening mee houden dat je haar verven buiten een professionele omgeving risico’s met zich meebrengt. “Bij verfpakketjes die ze in de supermarkt verkopen, nemen ze een soort middelmaat qua kleur. Op goed geluk, zodat de kleur op zoveel mogelijk mensen uit de massa werkt. Maar je hebt nooit een garantie dat de kleur er hetzelfde gaat uitzien als bij het model op de foto. Zelfs een professioneel doosje verpakt door een kapper kan dat niet garanderen,” zegt Van Loenhout.

“Als je je haar in een salon laat verven, wordt de verf gefinetuned op jouw haar. De haarkleur en de kleur van de basis veranderen naargelang je bezig bent. In het salon heeft men die bewerking onder controle. Daarom betaal je ook voor een kapper: het gaat niet om de kostprijs van het product, maar om het denkwerk dat hij uitvoert”, verklaart Van Loenhout.

Je haar roze verven is sowieso een gewaagde actie, maar zeker het proberen waard. “Het belangrijkste is de basis. Eens die perfect gebleacht is, of je van jezelf een blonde, natuurlijke basis hebt, wordt het grootste risico geëlimineerd”, zegt Van Loenhout.

Als je het wil proberen, is dit het allerbeste moment om het te doen. Horecazaken zijn gesloten, het wordt buiten vroeg donker en we spenderen het grootste deel van de tijd thuis. En als het slecht afloopt? Dan verstoppen we onze manen toch gewoon tijdelijk in een oversized hoodie of hoofddeksel.

Wil je het zelf ook proberen? Zo doe je het:

1. Voor het mooiste effect heb je een lichte basis nodig. Blondines hebben geluk, anderen zullen eerst met ontkleurmiddel aan de slag moeten. Dat kan je zelf, maar wie het op veilig wil spelen, wacht het best even tot de kappers weer opengaan.

2. Voor de kleur zelf kies je het best een semi-permanente kleurshampoo of een kleurmasker. Die vervagen al na een aantal wasbeurten, zo kan je eerst even kijken of de tint je staat voor je écht de stap waagt.

3. Ben je tevreden met de kleur en wil je er zo lang mogelijk van genieten? Zorg dan voor goede verzorgingsproducten. Met een shampoo en conditioner specifiek voor gekleurd haar hou je de tint zo lang mogelijk levendig en mooi. Vergeet ook niet dat er onder die felle kleur een ontkleurde basis schuilt, dus je lokken minstens één keer per week verzorgen met een voedend masker is geen overbodige luxe.