Mooie, volle lokken voor de feestdagen? Deze 3 tips voor een volumineuze bos haar kenden we nog niet

VIDEO. Laetitia kiest voor unieke kapsels en maakt een trompet, kerstboom of fiets in het haar

17 januari Laetitia Ky is 22 en komt uit Ivoorkust. De jonge vrouw is vaak uren bezig met het perfectioneren van haar unieke kapsels. Met behulp van draden, snoeren, wol en ijzerdraad maakt ze er de creatiefste kunstwerken in. Laetitia heeft meer dan 161.000 volgers op de socialenetwerksite Instagram, waar ze naar hartenlust experimenteert met onder meer een ezel, wapen, theekan, paraplu of pompoen in het haar.