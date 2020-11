De uitgroei is real: van waar komen die grijze haren en wat kan je eraan doen?

Op een schaal van één tot uitgroei is het duidelijk al een hele tijd geleden dat de nieuwe maatregelen ingingen en de kappers moesten sluiten. En het ziet er niet naar uit dat er snel verandering in komt. Gelukkig kunnen we zelf ook aan de slag.

Nu we dagelijks met ons eigen spiegelbeeld geconfronteerd worden (bedankt, videomeetings en e-piritiefjes) valt het onmogelijk te ontkennen: de uitgroei is terug en voorlopig blijft hij ook een tijdje, want de salondeuren blijven onherroepelijk toe. Het mag dan lijken alsof die uitgroei sneller groeit dan anders, dat klopt (gelukkig) niet. Grijze haren hebben namelijk niets met (corona)stress te maken, maar vooral met onze genen en de tand des tijds. “Normaal gezien is ieder haartje gevuld met kleurpigmenten”, vertelt kapper Stijn Pellegrims. “Naarmate de jaren verstrijken, wordt het haar stilaan hol. Het bevat steeds minder pigmenten die het licht kunnen weerkaatsen en dus ontstaat er een grijze kleur.” Er zijn tal van varianten - van spierwit over muizig peper-en-zout tot heel donkergrijs -, al is er ook een handjevol gelukzakken dat de dans helemaal ontspringt. Zij met goede genen die lang melanine blijven aanmaken, en... roodharigen. “Rood is zo’n intens pigment dat het veel minder snel kleur verliest. Uiteindelijk wordt het wel grijs, maar doordat de overgebleven rode kleur een warme gouden gloed geeft, oogt het haar eerder goudblond dan grijs.”

Zodra één haar grijs kleurt, is er geen ontkomen aan. Uittrekken heeft geen zin, lacht de kapper. “Een haarwortel die een grijze lok produceert, zal géén gekleurd haar meer maken. De hoeveelheid melanine in de wortel is immers onherroepelijk op.” Daardoor krijgt het ook een andere structuur. Stijn Pellegrims: “Het haar heeft minder bouwstoffen, waardoor het stugger wordt en lastiger te hanteren is. Vergelijk het met een tak of twijgje waar geen rek op zit.” Al is dat voor sommigen net een voordeel. Wie fijn haar heeft, zal blij zijn te horen dat die stugge textuur meer volume en beweging met zich meebrengt. Had je van nature al een volumineuze coupe? Dan kan je je best voorbereiden op een kapsel dat nog robuuster en moeilijker in model te krijgen is. Maar geen nood, dat valt op te lossen met een kleuring, tipt de kapper. “Als je er weer pigmenten aan toevoegt, zal het haar zachter en hanteerbaarder worden.”

Doe-het-zelf

Heel wat kappers bieden momentel kleurpakketjes aan, zodat mensen thuis zelf aan de slag kunnen. De tint wordt voorgemengd en het enige wat jij hoeft te doen is de verf netjes aanbrengen. Wacht je liever totdat de kapsalons opnieuw opengaan? Snappen we. Er bestaan bovendien enkele snelle trucjes om je uitgroei tijdelijk te camoufleren. Stijn Pellegrims: “Zorg dat er tijdens videomeetings geen direct licht op je haren valt. Zo krijg je geen weerkaatsing en is de uitgroei veel minder zichtbaar. Moet je toch naar buiten? Kies dan voor een zigzag-streep in plaats van een middenscheiding. Een halve centimeter uitgroei wordt bij een strakke middenlijn al snel een volle centimeter (een halve links plus een halve rechts). Door je haar warriger te leggen, zal je uitgroei veel minder opvallen. Er bestaan sprays om je uitgroei te camoufleren, maar die monden al snel uit in een plakboel en gebruik je best enkel als je de hele dag niet aan je haar komt.”

Laat het uitgroeien

Misschien is de lockdown wel hét moment om je grijze haren te laten uitgroeien. Stijn Pellegrims: “Dé truc om je haren mooi grijs te krijgen, is geduld. Laat het eerst een vijftal centimeter uitgroeien, en ga vervolgens naar je vaste kapper om advies te vragen. Tegen dan zijn die hopelijk weer open (lacht). In de tussentijd kan je een kleurmasker gebruiken om de lengtes op te frissen en een vochtrijke shampoo en conditioner gebruiken om het haar te verzorgen.” Ben je eerder witgrijs dan donkergrijs? Let dan op voor een gele schijn. Stijn Pellegrims: “Wit kan soms geel uitslaan door daglicht of kalk in het water. Een shampoo of masker met paarse pigmenten neutraliseert die gele schijn, zodat je haar er weer fris en levendig uitziet.”

