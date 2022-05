Zo kan je iemand met zelfmoordgedachten herkennen én helpen. “Bied geen kant-en-klare oplossingen aan”

Spreken over mentale problemen is nog steeds een taboe. Dat is problematisch, want België behoort tot de landen met de hoogste suïcidecijfers van Europa: alleen in Vlaanderen overlijden drie personen per dag aan zelfmoord. Expert Kirsten Pauwels legt uit hoe de omgeving alarmerende signalen kan opvangen, hoe je écht goed kunt luisteren en iemand met donkere gedachten kunt helpen.

“De vraag die ik vandaag het vaakst krijg, is of het aantal zelfmoorden gestegen is de afgelopen twee jaar”, steekt Kirsten Pauwels, directeur van het Centrum ter preventie van zelfdoding, van wal. “Volgens de voorlopige cijfers is dat niet het geval. Maar we blijven de situatie nauwlettend opvolgen. We weten namelijk dat de coronacrisis een uitdagende periode is op mentaal vlak, door isolatie en eenzaamheid, ziekte en financiële moeilijkheden. Onze rugzak wordt alleen maar zwaarder. En we weten ook dat er doorgaans een lang proces voorafgaat aan een zelfmoordpoging. De impact zal dus later pas duidelijk worden.”

Quote Mensen moeten beseffen dat het oké is om hulp te vragen én dat praten ook echt helpt. Kirsten Pauwels

“We hebben de laatste jaren wel erg grote stappen gezet op vlak van preventie. Ook campagnes zoals ‘Te Gek!?’ en artikels zoals deze helpen om mentale zorg bespreekbaar te maken. We zouden net zo makkelijk in therapie moeten gaan wanneer we kampen met mentale pijn dan wanneer we rugklachten hebben en een kinesist raadplegen. Naar een psycholoog stappen is echter nog steeds een erg groot taboe. Er wordt nog te vaak meewarig op gereageerd. Mensen moeten beseffen dat het oké is om hulp te vragen én dat praten ook echt helpt.”

De cijfers • Er worden in Vlaanderen 25 zelfmoordpogingen per dag geregistreerd.*

• 15 procent van alle Vlamingen overweegt ooit zelfmoord.

• In Vlaanderen overlijden 3 personen per dag aan zelfmoord.

• Vrouwen ondernemen vaker een poging dan mannen.

• Mannen overlijden vaker aan zelfmoord. Mannen zoeken minder makkelijk hulp, praten moeilijker over problemen én de methodes die mannen gebruiken zijn doorgaans dodelijker.

• In 2018 overleden in Vlaanderen 984 personen aan suïcide, onder wie 725 mannen en 259 vrouwen.**

• Tussen 2000 en 2018 is het aantal zelfmoorden in Vlaanderen gedaald met 26 procent.

• In de voorlopige cijfers (nationaal en internationaal) van 2020 en 2021 (= volle coronaperiode) zien we geen stijging van het aantal zelfdodingen.

• België behoort tot de landen met de hoogste suïcidecijfers van Europa. * Niet elke zelfmoordpoging wordt geregistreerd, dus het eigenlijke aantal ligt hoger.

** Ook dit is een onderschatting, aangezien de doodsoorzaak bij een overlijden soms moeilijk te bepalen is.

Kirsten Pauwels, directeur van het Centrum ter preventie van zelfdoding.

Herken de signalen

Kirsten Pauwels: “Het is belangrijk dat donkere gedachten snel worden opgepikt zodat mensen met zelfmoordgedachten tijdig de nodige hulp krijgen. Deze signalen in je omgeving mag je niet zomaar negeren.”

1. Sterke gedragsveranderingen

Bijvoorbeeld: plots roekeloos gedrag vertonen, niet meer slapen, overmatige alcoholconsumptie ...

2. Isolement

Zich volledig afsluiten van de omgeving.

3. Negatieve emoties en stemmingswisselingen

Hopeloosheid, angst, boosheid, verdriet... Niet goed in zijn/haar vel zitten.

4. Verbale boodschappen

Wanneer iemand aangeeft dat het niet meer gaat, dat het niet meer hoeft.

5. Afscheid nemen

De indruk geven om afscheid te nemen van dierbaren door bijvoorbeeld materiële zaken weg te schenken.



Praat en zorg voor hulp

“Het is belangrijk om een onderscheid te maken tussen denken aan zelfdoding en ook echt iets met die gedachte (willen) doen. Op bepaalde momenten is het helemaal niet zo vreemd dat mensen denken: wat doe ik hier eigenlijk nog? Maar het is van cruciaal belang dat we openlijk over die gedachten gaan spreken, zodat we kunnen voorkomen dat mensen ze omzetten in acties”, vertelt Pauwels. “De omgeving is van groot belang bij het signaleren van zelfmoordgedachten en bij het doorverwijzen naar professionele hulp. Op deze manier kan jij het verschil maken.”

DO

• Benoem het onderwerp: ‘Betekent dit dat je aan zelfdoding denkt?’ We voelen schroom om deze vraag te stellen, maar ze is cruciaal. Het is de enige manier om het te weten te komen.

• Luister onbevooroordeeld.

• Erken gevoelens van verwarring, pijn, wanhoop. Die gevoelens zijn er en ze mogen er ook zijn. Geef aandacht aan die negatieve gevoelens.

• Daal mee de put in. Toon begrip, wees empathisch. Pas wanneer mensen zich begrepen voelen, kan er geleidelijk aan ruimte ontstaan om lichtpuntjes te zien.

• Laat weten dat je er voor hem/haar bent, maar moedig ook aan om professionele hulp te zoeken. Dat kan bij een therapeut, maar evengoed via de huisarts.

DON’T

• Minimaliseer niet. Zeg niet: ‘Kom op, herpak je, zo erg is het allemaal toch niet?’ Besef dat jij – vanuit een gezonde ingesteldheid – anders naar het leven kijkt.

• Dring je eigen verhalen niet op. Wat jij hebt meegemaakt, is niet hetzelfde. Wat voor jou werkt, werkt niet voor een ander.

• Bied geen kant-en-klare oplossingen aan. Eens gaan wandelen, een bad nemen, op vakantie gaan ... Dat zijn zaken die alleen helpen wanneer je een dip hebt én een gezonde ingesteldheid. Besef dat deze mensen dit stadium al lang gepasseerd zijn.

Stromae

“Getuigenissen in de media zijn belangrijk”, benadrukt Pauwels nog. “Wanneer iemand na een moeilijke periode openlijk vertelt over de donkere gedachten waarmee hij of zij geworsteld heeft, dan zorgt dat voor herkenbaarheid – ik ben niet alleen – en het biedt hoop en perspectief – misschien raak ík ook wel uit die put. Iemand zoals Stromae, die in de song ‘L’enfer’ zijn depressie en suïcidale gedachten blootlegt, die maakt het thema zelfdoding bespreekbaar en kan op die manier levens redden.”

“Zelfdoding komt trouwens voor in alle sociale klassen, bij alle leeftijden en bij beide geslachten. Wel zijn er risicofactoren: psychologische factoren zoals de mate van veerkracht die een persoon bezit, sociale factoren zoals de confrontatie met verlies, biologische factoren zoals een genetische aanleg voor depressie en ook omgevingsfactoren spelen een rol: hoe staat de directe omgeving bijvoorbeeld tegenover het zoeken van hulp? We vullen onze rugzak met verschillende van die factoren en de inhoud van die rugzak maakt dat de ene persoon kwetsbaarder is dan de andere.”

Investeren in mensenlevens

Behalve het normaliseren van psychologische hulpverlening is het ook belangrijk dat mentale zorg toegankelijk en betaalbaar is én er moet voldoende capaciteit zijn om mensen in nood op te vangen. Sinds september vorig jaar heeft iedereen in België recht op betaalbare psychologische zorg. Volwassenen hebben recht op 8 rechtstreeks terugbetaalde sessies, waarbij ze zelf 11 euro betalen per individuele sessie en 2,5 euro per groepssessie. De overheid past de rest bij. Sinds 1 januari 2022 hoef je daarvoor niet langer eerst langs de huisarts voor een doorverwijzing naar een klinisch psycholoog.

Let wel op: voor terugbetaalde sessies moet deze psycholoog aangesloten zijn bij een regionaal netwerk voor geestelijke gezondheidszorg dat een overeenkomst sloot met het RIZIV.

Voor dit project maakt de overheid 151 miljoen euro vrij, wat vier keer meer is dan voordien maar nog steeds veel minder is dan de 300 miljoen euro die volgens diverse studies nodig is.

Nood aan een gesprek? Heb je zelf een zelfmoordpoging ondernomen of overwogen? Wil je graag in contact komen met lotgenoten? Check dan de Facebookpagina: Nazorg en herstel na Zelfmoordpoging. Denk je aan zelfdoding of heb je nood aan een gesprek? Wie met vragen zit over zelfdoding, kan terecht bij de Zelfmoordlijn op het gratis nummer 1813 en op de website zelfmoord1813.be.

