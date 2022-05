Zijn mannen grappiger en lopen we tegenwoordig op eieren? 2 comédiennes beantwoorden stellingen over humor

“Vertel desnoods de flauwste mop ooit om het niet over het C-woord te hebben”: experts én bekende feestvier­ders geven advies voor eindejaars­fees­ten

Echte foie gras of toch maar faux gras? Wel of geen drie kussen geven? Een persoonlijk geschenk of toch maar een cadeaubon? De keuzestress om Kerstmis volgens het boekje te vieren was nog nooit zo groot. Goed eten en (te) veel drank zijn de familiaire ingrediënten. Maar ook deze tips van Els De Schepper, ‘Dertigers’ Kristof Goffin en Evelien Van Hamme, Bert Gabriëls en Hanne Troonbeeckx, aangevuld met advies van etiquette-experts, helpen je doorheen de eindejaarsperiode.

24 december