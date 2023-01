Zes jaar geleden verloor Nathalie (54) haar hart aan kunstschaatsen. “De diepvries houdt me jong”

Jarenlang cijferde Nathalie Ponomarenko (54) zich met alle liefde weg voor haar kinderen en gezin. Maar toen ze één voet (of beter schaats) op de ijsbaan zette, voélde ze dat ze haar hart was verloren aan kunstschaatsen. Maar liefst vijf keer per week staat ze op het ijs. “Tegen mijn dochter zei ik dat pirouettes en sprongen niets voor mij waren, maar nu neem ik al deel aan recreatieve wedstrijden.”

“Toen mijn dochter fanatiek aan kunstschaatsen deed, versleet ik heel wat uren in de cafetaria. Op een dag realiseerde ik me dat ik die uren beter wat nuttiger kon invullen. Sporten was er al jaren bij ingeschoten: mijn gezin, huishouden en job kregen voorrang. En dus dook ik tijdens haar trainingen ook het ijs op om toertjes te maken op de schaatsbaan.”

“Na een tijdje begon mijn dochter me les te geven: ik wilde meer kunnen dan vooruitschaatsen. Daarna namen haar coaches me onder hun vleugels. Zo startte ik op mijn 48ste met kunstschaatsen. (lacht) Samen met een jongere mama kreeg ik elke week privéles en na verloop van tijd combineerde ik dat met cluburen. Toen mijn dochter stopte met schaatsen, ben ik in de club gebleven. Ik was verkocht.”

“Als pediater besef ik heel goed dat kinderen sneller leren dan volwassenen. Tot je achttiende leg je patronen in de hersenen; voor volwassenen is dergelijke informatie memoriseren veel moeilijker. En dus zit er maar één ding op: routine kweken. Ik sta wekelijks minstens vijf keer op het ijs. Dat is ook echt nodig om de kunstschaatstechnieken onder de knie te krijgen.”

“Als kind deed ik aan balletdansen, maar dat is nu allesbehalve een voordeel. Kunstschaatsers maken pirouettes in de andere richting, bijvoorbeeld. Die patronen moest ik afleren. Ook heeft het me twee jaar gekost om goed aan te voelen dat er een binnen- en buitenkant aan het mes is. Bij het kunstschaatsen sta je namelijk niet alleen recht op je mes.”

Sport als kunstvorm

“Mijn coaches hebben ongelooflijk veel geduld met mij: ze ontrafelen elke oefening totdat ik ze helemaal begrepen heb. Ik word ook geregeld gefilmd, waardoor ik goed kan zien wat er beter kan. En als het dan eindelijk lukt, geeft dat een onbeschrijflijke kick.”

“Daardoor sta ik nu al veel verder dan ik ooit gedacht had. Tegen mijn dochter zei ik destijds dat pirouettes en sprongen niets voor mij waren, maar intussen neem ik al deel aan recreatieve wedstrijden. Vorig jaar werd ik zelfs provinciaal kampioen in mijn categorie, totaal onverwacht. (glundert)”

“Bij kunstschaatsen telt elk detail. De sport is een kunstvorm. Naast de kür moeten ook je houding en expressie op punt staan. Het is niet evident om elegantie en vrouwelijkheid uit te stralen terwijl je focust op je sprongen en rotaties. Maar letten op je houding werpt ook naast de ijsbaan zijn vruchten af.”

“Dankzij het kunstschaatsen zit ik beter in mijn vel dan ooit. Mijn zelfvertrouwen kreeg een boost en intensief bewegen is verslavend fijn. ‘De diepvries houdt me jong’, grap ik weleens. Maar ik zie genoeg voorbeelden in de praktijk. Zo ken ik een 79-jarige man die nog steeds prachtig schaatst. Ook ik wil zo lang mogelijk blijven doorgaan.”

“Ik heb me jarenlang met alle liefde weggecijferd voor mijn kinderen, nu geniet ik ten volle van de me-time en alle prachtige vriendschappen die ik intussen rijker ben dankzij de sport. Mijn kinderen gunnen me dat ook. Kunstschaatsen vraagt veel tijd en toewijding. Mijn agenda is bomvol, en toch heb ik nu het gevoel dat ik alles beter de baas kan.”

“Ik heb voor mezelf een manier gevonden om te onthaasten en om mijn emoties te kanaliseren. Kunstschaatsen is voor mij zoals mindfulness of meditatie. Dankzij de vele repetitieve bewegingen die de sport rijk is, kom ik uit mijn hoofd. Na een uur op de ijsbaan weet ik niet meer welke dag van de week het is. (lacht)”

Wie is Nathalie?

Naam: Nathalie Ponomarenko

Leeftijd: 54

Relatiestatus: getrouwd en mama van 2 kinderen

Job: kinderarts

Hobby’s: schaatsen, skiën, yoga, wandelen, koken en tijd doorbrengen met het gezin

