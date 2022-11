Wie veel sh*t, f*ck of andere scheldwoorden gebruikt stelt het beter in het leven, toont studie

Vloeken is gezond? Sh*t, die had je misschien niet zien aankomen. En toch is het zo, volgens een nieuwe Britse studie. Het gebruik van scheldwoorden zou, op gepaste tijden, voordelig zijn voor je emotionele én fysieke gezondheid. “De kracht van vloeken valt niet te onderschatten.”

Sh*t, k*t of what the f*ck: het zijn maar een aantal vloekwoorden die dagelijks uit de mond van menig Vlaming rollen. Iedereen vloekt weleens, toch? Maar of het echt acceptabel is in onze maatschappij, daar valt over te twisten. Kinderen die vloeken worden vaak de mond gesnoerd, volwassenen scheef bekeken.

Maar vloeken zou niet langer vulgair of een teken van lage intelligentie mogen zijn, blijkt uit de Britse studie ‘The power of swearing: What we know and what we don’t’, die gepubliceerd werd in het academische tijdschrift Lingua. Onderzoekers aan de universiteiten van Keele en Westminster onderzochten 100 academische papers om te bepalen welke voordelen vloeken heeft. En de conclusies zijn verrassend.

Quote Vloeken komt met effecten die andere vormen van taalge­bruik niet hebben: psychologi­sche en emotionele effecten. Britse wetenschappers

Vloeken leidt tot vreugde, zo simpel is het. Volgens de studie leidt het tot sociale verbinding en solidariteit en is het zelfs een teken van intimiteit. Het is een nuttige tool wanneer we mensen aan het lachen brengen, helpen om te gaan met pijn of hun gevoel te uiten. “Vloeken is erg krachtig. Het komt met effecten die andere vormen van taalgebruik niet hebben: psychologische en emotionele effecten”, klinkt het bij de wetenschappers. Mensen die in hun sms-berichten al eens durven te vloeken, worden zelfs als geloofwaardiger en overtuigender beoordeeld.

Vloeken helpt pijn te verdragen

De Britse studie is niet de eerste die zich verdiept in ons uitgebreide vloekvocabulaire. In 2020 werden er aan de Keele University 67 studenten met hun handen in een ijskoud bad gestoken. De ene groep mocht vloeken terwijl de andere groep slechts neutrale woorden mocht gebruiken. Bij de vloekers steeg de pijngrens met zo’n 50 procent. Die studenten konden het ijskoude bad ook langer verdragen.

“Vloeken vermindert ons stresslevel”, zei hoofdonderzoeker dr. Richard Stevens aan magazine Men’s Health. “Adrenaline komt vrij, het hart pompt sneller en we worden beter in staat om een ​​agressor te overwinnen. Vloeken helpt veel mensen om pijn beter te verdragen.”

Dr. Emma Byrne, auteur van ‘Swearing Is Good For You: The Amazing Science of Bad Language’, stelde dan weer vast dat vloeken zowel het vertrouwen in iemand áls de productiviteit op de werkvloer verhoogt. “Teams die hetzelfde vloeklexicon delen, hebben de neiging om beter samen te werken. Ze voelen zich ook hechter met hun teamgenoten en zijn productiever”, vertelde Byrne aan Britse krant The Telegraph. Dr. Bryne stelde ook vast dat vloeken ervoor zorgt dat we minder snel fysiek gewelddadig zijn, aangezien we onze frustraties al voor een stuk via scheldwoorden kwijt kunnen.

Let op: ga niet zomaar vloekend door het leven

Al zijn er wel twee belangrijke kanttekeningen. “Als mensen het pijnverlagende effect van het vloeken in hun voordeel willen gebruiken, moeten ze minder nonchalant vloeken. Scheldwoorden zijn een emotionele taal en als je die te vaak gebruikt, verliest het zijn emotionele waarde.”

Daarnaast is de nodige voorzichtigheid ook belangrijk, aangezien scheldwoorden nog altijd als aanstootgevend en ongepast kunnen overkomen. Veel voordelen dus aan het vloeklexicon, al denk je toch best twee keer na voor je erop los vloekt. F*ck toch...

