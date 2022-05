WHO waarschuwt: “Fabrikanten van flessenvoeding gebruiken misleidende en agressieve reclame”

Wereldwijd grijpen mama’s te snel naar flessenvoeding voor hun baby, stelt de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO). En dat is te wijten aan agressieve en misleidende reclame van de fabrikanten van die flessenmelk, gericht op zwangere vrouwen en ouders. “Deze toestanden moeten een halt toegeroepen worden.”

De WHO komt naar buiten met de de waarschuwing nadat ze een grootschalig onderzoek uitvoerde in zeventien verschillende landen. België zit er niet tussen, maar wel andere Europese landen zoals Spanje en Frankrijk, alsook het Verenigd Koninkrijk, de VS, Canada, Australië, Zuid-Afrika, Vietnam, Bangladesh, China, Mexico, Marokko, Nigeria ... De organisatie nam ook meer dan 4 miljoen socialemediaberichten over babyvoeding onder de loep. Die posts hadden in totaal een bereik van 2,5 miljard mensen en verzamelden meer dan 12 miljoen likes, shares en reacties.

De belangrijkste bevinding: fabrikanten van flessenvoeding bestoken mama’s met socialemediaberichten die hun babymelk aanprijzen, terwijl het vaak niet duidelijk is dat het om betaalde advertenties gaat. Erg misleidend dus. Via apps, online groepen, influencers, fora en online wedstrijden verzamelen de bedrijven persoonlijke gegevens van ouders, en spelen ze hen informatie toe die totaal niet op wetenschap gebaseerd is. Zo focussen ze in hun berichten op de zogezegde gevaren van borstvoeding en de voordelen van flessenmelk.

Quote Deze bevindin­gen van de WHO zijn op zijn minst problema­tisch te noemen. Wetenschapsexpert Martijn Peters

De hele industrie, die intussen al een waarde heeft van een slordige 50 miljard euro, slaagt er zo in om het vertrouwen van moeders in borstvoeding ernstig te ondermijnen, klinkt het bij de WHO. “Het is niet oké dat fabrikanten van flessenvoeding zulke onaanvaardbare en opdringerige technieken gebruiken om hun verkoopcijfers op te drijven. Deze toestanden moeten een halt toegeroepen worden.”

De praktijken druisen regelrecht in tegen de Internationale Marketingcode aangaande Vervangingsmiddelen voor Moedermelk, die werd vastgelegd in 1981. Dat is een belangrijke overeenkomst die moeders wil beschermen tegen agressieve marketingpraktijken door de babyvoedingsindustrie. Maar volgens de WHO veegt die industrie dus z’n voeten aan de code.

Volledig scherm © Getty Images/EyeEm

Beter weerstand tegen infecties, hogere intelligentie

“Deze bevindingen zijn op zijn minst problematisch te noemen”, reageert wetenschapsexpert Martijn Peters. “Borstvoeding geven aan pasgeborenen heeft een grote impact op hun leven. Wetenschappelijk studies tonen aan dat, indien mogelijk, een baby en een moeder het meest gebaat zijn met borstvoeding. Zo observeert men bijvoorbeeld een lagere sterftegraad, betere weerstand tegen infecties, minder tandproblemen en hogere intelligentie bij baby’s die minstens zes maanden enkel borstvoeding hebben gekregen.”

Ook voor de moeder biedt het voordelen, zegt Peters. “Zo neemt de kans op borst- en eierstokkanker, obesitas, diabetes en hart- en vaatziekten af. Volgens een recente studie in het wetenschappelijke tijdschrift ‘The Lancet’ zouden er dankzij borstvoeding wereldwijd 823.000 overlijdens bij kinderen en 20.000 sterfgevallen bij moeders kunnen vermeden worden.”

Quote Het is zeer frustre­rend om te zien hoe men wetenschap­pe­lij­ke data en geneeskun­di­ge bevindin­gen manipu­leert en aanpast voor financieel gewin. Wetenschapsexpert Martijn Peters

“Als wetenschapscommunicator vind ik het zeer frustrerend om te zien hoe men wetenschappelijke data en geneeskundige bevindingen manipuleert en aanpast voor financieel gewin. Zeker als het gaat over de gezondheid van moeder en kind.”

Tekort aan babymelk

Het rapport van de WHO komt er juist op het moment dat de VS kampt met een immens tekort aan babyvoeding. Op verschillende plekken zijn de schappen in supermarkten leeg en mama’s delen wanhopige berichten op sociale media in de hoop om nog babyvoeding te vinden. Het tekort is onder meer ontstaan door een fabriek die gestopt is met de productie en door algemene problemen in de bevoorrading als gevolg van de coronapandemie. Kinderartsen adviseren moeders om zoveel mogelijk borstvoeding te geven, indien mogelijk.

In eigen land geeft Kind en Gezin ook aan dat het thema borstvoeding versus flesvoeding een heet hangijzer is, dat mensen vaak in twee kampen duwt. Onnodig, klinkt het bij de organisatie. “Hoe je je kind ook voedt: met de borst, de fles, kunstvoeding of afgekolfde melk, dat maakt niet uit. Dat je het doet met liefde, zorg en aandacht, daar gaat het om.”

Volledig scherm © Getty Images

Hoe dan ook geef je met borstvoeding je zuigeling sowieso een goede start. “De eerste druppeltjes borstvoeding geven meteen een immuniteitsboost aan een pasgeboren baby. Na zes dagen wordt borstvoeding geven makkelijker. Vanaf zes weken vinden veel moeders een echt ritme. Dan kan een mama, als ze het ziet zitten en het praktisch haalbaar is, mikken richting zes maanden. 6-6-6-6 dus, waarbij elke zes het absoluut waard is om heel fier op te zijn”, reageert Christel Geebelen, lactatiekundige IBCLC en beleidsmedewerker Borstvoeding van Kind en Gezin.

Martijn Peters voegt er nog een belangrijke kanttekening aan toe: “We mogen niet vergeten dat niet iedere moeder in staat is om borstvoeding te geven. Recent onderzoek maakte duidelijk dat veel vrouwen kampen met een schuldgevoel of zich zelfs gestigmatiseerd voelen wanneer ze naar de flesjes (moeten) grijpen. Elke moeder wil namelijk ‘het beste’ voor haar kind. Er moet dus ook rekening gehouden worden met hun mentaal welzijn.”

Lees ook: