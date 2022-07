Werkt een ‘boke’ met choco of een Dafalgan tegen een kater? Toxicoloog onthult 11 middeltjes, waaronder de nieuwe antikaterpil

Wakker worden zonder kater na een dag feesten op de festivalweide? Een nieuwe pil moet dat mogelijk maken. Het supplement zou zeventig procent van de alcohol in je bloed afbreken, waardoor je geen last meer hebt van barstende hoofdpijn en misselijkheid. Te mooi om waar te zijn? We toetsen af bij toxicoloog prof. dr. Jan Tytgat (KU Leuven). “Je kan dit niet afschrijven als larie en apekool.” De expert bespreekt nog elf andere middeltjes om een kater te tackelen: van een paracetamol voor het slapengaan tot eigeel eten.