Werkt een ‘boke’ met choco, een Dafalgan of deze nieuwe pil tegen een kater? Toxicoloog beoordeelt 12 middeltjes

Wanneer knaldrang ‘knaldwang’ wordt. Fleur (26): “Het was te veel. Onze agenda zat weer bomvol”

Knaldrang werd in 2021 verkozen tot woord van het jaar: we stonden toen op ontploffen om opnieuw te kunnen feesten. En ja hoor, deze coronavrije zomer plannen we ons leven gretig vol met feestjes en terrasjes. Een mens zou er uitgeput door raken — een fenomeen dat nu al ‘knaldwang’ heet. “Het was te veel. Onze agenda zat bomvol”, getuigt Fleur (26). Welzijnspsycholoog Hein Zegers geeft tips om eraan te ontsnappen.

17 juni