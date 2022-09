Wereldwijd steeds meer keizersneden, en toch vermijd je die ingreep beter

Gezond narcisme: bestaat dat ook? “Een gezonde narcist zal nooit manipule­ren”

Zelfliefde, zelfzorg en zelfzeker zijn: wie tegenwoordig niet met zichzelf bezig is, moet wel zot zijn. ‘Gezond narcisme’ heet het en schrijfster Sarah Dimani pleit ervoor: ze schreef een boek over een betere relatie opbouwen met jezelf. Maar loopt het nooit mis als je zo vaak met jezelf bezig bent? En wanneer overschrijd je de grens met toxisch narcisme? “Narcisme mag geen positief of negatief geladen woord zijn.”

