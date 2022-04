Welke narcist ken jij? Wetenschappers onderscheiden 2 types

Ben of ken jij een hufter of kreng? Wetenschap­pers brengen de 4 karakter­trek­ken van een rotzak in kaart

Je arrogante buurman, een dwaze ex of dat gemene meisje uit je middelbare school: iedereen kent wel een rotzak. Maar is er een rode draad in de karaktereigenschappen van de personen die wij als hufter of kreng aanschouwen? Wetenschappers besloten het te onderzoeken en konden zo in kaart brengen wat een rotzak typeert.

15 april