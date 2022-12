Waarom sommige mensen altijd te laat zijn, en anderen nooit: “Vroegkomers zadelen je onnodig met stress op”

Arriveer je nooit op tijd op een afspraak? Misschien ben je een van die mensen die met ‘tijdblindheid’ worstelen. Of misschien ben je gewoon een geboren laatkomer. Net als journaliste Vera Spaans was, al kon zij zichzelf bekeren tot vroegkomer. Er is dus hoop, zegt ze: een laatkomer is vaak om specifieke redenen te laat, en er bestaan praktische trucjes waarmee je die gewoonte kan omgooien. “Zelfkennis is het begin van alle wijsheid. Als ik mij moet klaarmaken, weet ik dat er keer op keer tien minuten mysterieus verdwijnen.”