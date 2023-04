Waarom niet alle West-Vlamingen in Gent hun accent verliezen. “Sommige accenten hebben streepje voor”

Liiiiiimburgse tongval of eerder een graaf Antwerps accent? Iemand horen praten onthult veel over zijn of haar afkomst. Maar je accent kan veranderen. Waarom dat bij de ene sneller gebeurt dan de ander? De wetenschap heeft er zo haar verklaringen voor.

Je kan al snel iemands afkomst raden aan zijn of haar dialect. Hoe iemand spreekt is een intrinsiek, essentieel deel van diens persoonlijkheid. Een accent is al van oudsher een bewijs dat je tot een bepaalde gemeenschap hoort. Daardoor hebben accenten de kracht mensen samen te brengen, maar ook om hen te verdelen.

Waarom zou iemands accent veranderen?

We kennen allemaal wel zo iemand die in een andere stad ging studeren en plots zijn of haar oorspronkelijke accent leek te hebben verloren. Anderen blijven dan weer vree trots West-Vlaams klappen ongeacht hun whereabouts. Gezien het sociale belang van hoe iemand praat: waarom zou iemands accent eigenlijk veranderen?

Quote Een bewuste of onbewuste drang om erbij te horen kan de manier waarop je praat beïnvloe­den.

Je mag dan denken dat je tongval een kenmerkend, vaststaand onderdeel van je is, maar een bewuste of onbewuste drang om erbij te horen kan de manier waarop je praat beïnvloeden. Of je dat nu wil of niet. Volgens onderzoek is een accent een fluïde vorm van spraak. En mensen hebben de neiging om hun taal aan te passen aan de groep sprekers waarmee ze zich op een bepaald punt in hun leven identificeren.

Willen West-Vlamingen vermijden dat ze belachelijk gemaakt worden?

Als iemand bijvoorbeeld van Australië naar de Verenigde Staten verhuist, zal die persoon waarschijnlijk zijn accent minstens lichtjes aanpassen, bewust of onbewust. Misschien zodat hij of zijn makkelijker begrepen wordt, of om geaccepteerd te worden in de nieuwe gemeenschap. Of: om te vermijden belachelijk te worden gemaakt om je accent.

Vooral West-Vlamingen en Limburgers ervaren in ons land accentdiscriminatie. Er wordt wel eens met hun manier van praten gelachen. Een expert onthulde in een NINA-artikel zelfs dat een dialect kan bepalen of je wordt aangenomen voor een job of niet. Geen wonder dat mensen hun accent soms aanpassen.

Waarom de ene sneller zijn accent verandert dan de ander. “Je verliest je voordeel”

Heb jij de gewoonte je accent, al dan niet bewust, aan te passen? Mogelijks is jouw manier van praten minder belangrijk voor je gevoel van identiteit, of vind je je identiteit binnen een sociale of professionele groep belangrijker.

Nog voor we geboren worden, worden we blootgesteld aan de spraakpatronen van mensen rondom ons. Studies met pasgeborenen ontdekten dat het mogelijk is om tonale aspecten in hun gehuil te onderscheiden die specifiek zijn in hun gemeenschappen. Mensen zijn enigszins geprogrammeerd om erbij te horen. We produceren als baby vocalisaties die klinken zoals die van de gemeenschap van onze zorgende figuren. We ontwikkelen onze spraak in verschillende stadia van ons leven waardoor we op den duur een patroon hebben dat overeenstemt met dat van de mensen rondom ons.

Volledig scherm © Getty Images

Eens we ons plaatsje in de samenleving innemen, mixen we met mensen die buiten onze eigen gelimiteerde, sociale groep liggen en worden we blootgesteld aan meer verschillende spraakpatronen. Hierdoor kan het accent van een kind heel snel veranderen, zodat ze geaccepteerd zouden worden door hun leeftijdsgenoten.

Wie een Brabants accent heeft, gaat dat niet aanpassen

Bij andere mensen verandert het accent minder snel. Misschien omdat ze zich zekerder voelen over hun eigen identiteit en omdat hun accent er een groot deel van is, of omdat het verschil bewaren waardevol is voor hen. Mogelijks zijn ze zich niet eens bewust van hoeveel hun accent voor hen betekent.

Als iemand een accent heeft dat door de meesten als wenselijk wordt beschouwd, willen ze mogelijks dat voordeel niet verliezen door het aan te passen. In ons land heeft het Brabantse dialect dat gesproken wordt in de regio Leuven en Brussel een streepje voor.

In dit zeldzame geval ontwaak je plots een ander accent

Al dan niet bewust: mensen hebben minstens voor een deel controle over hoe hun spraak evolueert als ze verhuizen. Hersenschade of een infarct kan, in zeldzame gevallen, FAS (foreign accent syndrome) veroorzaken. Dit syndroom is het resultaat van fysieke veranderingen die niet binnen de controle van de spreker liggen.

Bepaalde zones in het brein zijn geassocieerd met het produceren en waarnemen van taal, en we hebben ook zones die de motorische aspecten van taal beïnvloeden. Als deze delen van het brein beschadigd worden, kunnen sprekers hun vermogen om te praten verliezen of kunnen ze veranderingen ervaren in de manier waarop ze geluiden articuleren omdat het motorische deel verschillende instructies stuurt naar de vocale organen.

Quote Er zijn meerdere gevallen van mensen met hersenscha­de die plotseling in een ander accent beginnen te praten.

Zo zijn er meerdere gevallen van mensen met hersenschade die plotseling in een ander accent beginnen te praten. Een recent geval, waarover geschreven werd in de Britse krant Metro, is het geval van Abby French uit Texas. Zij werd wakker na een chirurgische ingreep en klonk plots Russisch, Oekraïens en Australisch.

