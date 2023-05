“Vrouwen die veel samen zijn krijgen op hetzelfde moment hun regels.” Klopt dat echt?

“Zetelver­war­ming tast je sperma aan.” Fertili­teits­arts onder­scheidt feiten en fabels over vruchtbaar­heid

Een op de zes mensen is onvruchtbaar, stelt de WHO. Wat niet helpt, is dat velen van ons niet weten wat nu gezond of schadelijk is voor onze zaad- of eicellen. SOA’s tasten je vruchtbaarheid aan, hoor je soms. Of dat zwanger worden om timing draait. Maar klopt dat wel? Fertiliteitsarts Guy Verhulst onderscheidt zes belangrijke feiten van fictie. “Ook de kwaliteit van een vrijpartij telt mee.”