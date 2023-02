Vriendschap na je 30ste is moeilijker. Waar en hoe maak je nieuwe maatjes? “Ja, dat kan soms pijnlijk zijn”

Slechte concentra­tie? Misschien heb je ‘brain fog’. Neuroloog: “Je levens­stijl heeft een invloed”

Ben je tijdens een gesprek weleens de draad kwijt? Vergeten wat je wilde doen eens je de kamer binnenwandelt? Raakt dat nieuwe boek maar niet uitgelezen? Mogelijks heeft dat beestje een naam: brain fog, of hersenmist. Twee neurologen leggen uit wat je dat wazige gevoel in je hoofd geeft én hoe je het kunt verhelpen. “Het is een stoornis in je werkgeheugen.”

3 februari