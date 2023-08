Voor wie hard feest met drugs, bestaan nu supplementen tegen de kater. “Verzacht gespannen spieren”

“Ga hard. Ga naar huis. Sta op. Geniet van je dag. Elk pakket van ‘Happy Tuesdays’ bevat een unieke mix van kwaliteitsvolle voedingsstoffen die je lichaam en geest ondersteunen na intense nachten op de dansvloer. Al meer dan 100.000 ravers in meer dan zestig landen vertrouwen op ons. Je toekomstige zelf zal je dankbaar zijn.”

Zo leest het verkooppraatje op de website van ‘Happy Tuesdays’, een van de vele merken die tegenwoordig supplementen verkoopt om je kater na het raven te bestrijden.

Supplementen waarmee je de ‘dinsdagdip’ zou vermijden

Op de website van Happy Tuesdays wordt het nergens expliciet vermeld, maar wie tussen de lijnen leest, weet dat de beoogde doelgroep druggebruikers zijn. Zo is de merknaam een verwijzing naar de befaamde ‘dinsdagdip’ die veel feestgangers ervaren als ze in het weekend zijn uit geweest en MDMA of XTC hebben genomen.

“XTC verstoort de balans van je neurotransmitters noradrenaline, dopamine en serotonine”, zei toxicoloog Jan Tytgat ons daar eerder over. “Die zorgen eerst voor een fijn gevoel, maar het duurt een paar dagen voor de balans in je lichaam weer genormaliseerd is. Dat heeft bepaalde effecten op je lichaam en geest, die soms tot een paar dagen nadien blijven duren.”

Happy Tuesdays zou je lichaam een duwtje in de rug geven en door de nutriënten zou je dinsdagdip verdwijnen, of toch sneller voorbij gaan. “Ik nam deze supplementen mee naar Primavera Sound (een festival in Barcelona, red.) en elke dag voelde ik mij alsof het de eerste dag van het festival was. Dit is mijn nieuwe go-to voor elk evenement waar ik naartoe ga”, schrijft een klant op de website.

Toxicoloog Jan Tytgat: “Happy Tuesdays blijkt een nieuwe trend”

En Happy Tuesdays is niet alleen. Op sociale media circuleren heel wat advertenties van verschillende merken die dit soort supplementen aanbieden. Zo is er ook het Britse merk Rave Recover of het Duitse Rave More Berlin. Werken deze supplementen echt, of gaat het louter om een sterk staaltje marketing?

Toxicoloog Jan Tytgat: “Er zijn verschillende voedingssupplementen die al jaren worden aangeprezen om sneller te herstellen na het nemen van drugs. Dit soort pakketten die gemarket worden als 'post rave’-producten, kende ik nog niet.”

“Als ik de ingrediëntenlijst bekijk, zie ik allerlei natuurlijke, neutrale nutriënten. Vitamine C, vitamine B-complex, wat aminozuren, een beetje magnesiumzout, ... Je doet er zeker geen kwaad mee om deze in te nemen na een stevig feestje.”

‘Planten hebben effectief een geneeskrachtige werking’

“Of het nu bewezen is dat je daarvan effectief uit je dip komt?”, vervolgt de toxicoloog, “Dat betwijfel ik.” Zo zouden de supplementen gespannen spieren verzachten, een specifieke klacht waar druggebruikers mee kampen na een feestje. “Ik denk dat je dat met een serieuze korrel zout moet nemen.”

Vaak worden er allerlei effecten aan toebedeeld zonder dat er een wetenschap­pe­lijk bewijs voor is Toxicoloog Jan Tytgat

“Planten hebben een geneeskrachtige werking, dat weten we al sinds mensenheugenis. Maar vaak worden er allerlei effecten aan toebedeeld zonder dat er een wetenschappelijk bewijs voor is. Stel dat je van een ziekte moet revalideren. Je hebt twee maanden in het ziekenhuis gelegen door een zware virusinfectie. Dan kunnen bepaalde supplementen je lichaam zeker een boost geven om je terug fris en monter te maken.”

“Maar als je een normaal, jong persoon bent met een gezond voedingspatroon? En je gaat eens naar een festival waar je wat te veel XTC of 2C-B neemt? Dan betwijfel ik of deze producten bewezen verschillen gaan maken.”

Werkt het nu echt? “Het doet allemaal wel iets”

“Het is heel moeilijk om een oorzakelijk verband tussen een kater en een supplement te leggen. En in welke mate je erdoor wordt beïnvloed. Het doet allemaal wel iéts. Maar of het je effectief uit zo'n ‘post-rave’ put gaat halen? Dat wil ik nog weleens zien. Naar mijn mening gaat het geen wereldverschil maken. Enkel voor je portemonnee", besluit de toxicoloog.

Wie meer wil weten: op de Instagrampagina vind je nuttige informatie over de effecten van raven (en drugs) op je lichaam. Er worden onder andere tips gegeven om aan de verleidingen van drugs te weerstaan.

