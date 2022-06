Volgens de ene gevaarlijk, handig volgens de andere: expert geeft tips om een draagdoek veilig te gebruiken

“103 personen kwamen langs bij ons. Heerlijk.” Nieuwe bezoekuren op materni­teit verdelen de meningen

Voor corona trok er elke dag een stoet aan familie en vrienden door de kraamafdeling. Voortaan is dat in sommige Antwerpse ziekenhuizen verleden tijd. Zij passen hun bezoekuren aan: maximaal twee bezoekers per uur, binnen een bepaalde tijdspanne. Reacties en meningen zijn verdeeld: we spraken voorstander, papa Jeff, en teleurgestelde mama Ellen.

3 juni