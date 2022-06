Vlaamse gaat concurrentie aan met Instagram: op haar platform ‘Perzik’ mag je wél naaktfoto’s posten

Het Belgische onlineplatform Perzik viert lichamen in alle vormen en maten. Van artistiek naakt tot expliciete porno: op dit ongecensureerde en ongegeneerde sociale medium mag je het allemaal wél posten. Oprichter Astrid Lucy (33) vertelt waarom ze het platform in het leven riep, en hoe ze het veilig houdt. “Je kiest zelf wat je te zien krijgt: erotisch naakt? Of liever expliciete dickpics?”

Toen de Vlaamse Astrid Lucy online maar geen geschikte plek vond om beelden van haar lichaam te delen, besloot ze dat platform zelf te creëren. Noem het een van de voordelen van een webdeveloper te zijn. “Ik zat in de knoop met mijn lijf en wilde foto’s posten waarop ik mijn lichaam niet verhulde. Maar zonder bekritiseerd of geseksualiseerd te worden”, zo legt ze uit. “Misschien moet ik gewoon mijn eigen platform creëren, dacht ik. Een sociaal medium waarop iedereen lekker zichzelf kan zijn en waar gelijkgestemden elkaar vinden.”

En zo ontstond ‘Perzik’ in 2019. Er zijn nu al zo’n 800 gebruikers, die tot nog toe op uitnodiging binnen raakten. Dit najaar hoopt Astrid Lucy de virtuele deuren te openen voor het grote publiek. “Ik wil eerst dat alle kinderziekten zijn weggewerkt.” Je kan je nu inschrijven op een wachtlijst, die trouwens al behoorlijk lang is.

Drie soorten naakt op je feed

Op dit moment identificeert 50 procent van de gebruikers zich als man, 40 procent als vrouw, en 10 procent als geen van beide. “Van de 800 gebruikers zijn zo’n 300 gebruikers zelf actief: het zijn voornamelijk vrouwen die foto’s posten. Het draait om het vieren van onze lichamen, inclusief alle prachtige défauts”, legt Astrid Lucy uit.

Aanvankelijk was het de bedoeling om het stigma rond naaktheid te doorbreken, maar intussen is er op Perzik ook ruimte voor sensualiteit én seksualiteit. “Je kiest zelf wat je te zien krijgt in je feed op basis van drie filters. Wil je enkel naaktheid zien? Dan kan dat. Je kan ook filteren op sensualiteit, of eerder erotisch getinte beelden. Liefhebbers kunnen ook selecteren op seksualiteit, of pornografische content. Onder die noemer rangschikken we dickpics en andere expliciete close-ups.”

Nadruk op zelfexpressie, niet op likes

Je kan net zoals op Instagram reacties plaatsen onder de foto’s, maar negatieve comments worden allesbehalve geapprecieerd. Wordt een gebruiker gerapporteerd, dan neemt Astrid Lucy die persoon eigenhandig de toegang tot het platform af.

Een enkele foto vind-ik-leuken kan dan weer niet niet: de ontvanger van de like krijgt steevast de melding dat zijn of haar hele profiel geliket werd. “Ik wil vermijden dat de gebruikers van Perzik te hard nadenken over welke posts wél werken en welke niet. Het is net de bedoeling dat je enkel deelt waar jij behoefte aan hebt, zonder je aan te trekken wat anderen daarvan denken. De nadruk ligt echt op zelfexpressie.”

De opzet is nobel, maar hoe zit het precies met de veiligheid? “Gebruikers kunnen geen beelden opslaan op Perzik. Maar dat wil niet zeggen dat alle gevaar is geweken: mensen kunnen altijd screenshots nemen”, zegt Astrid Lucy eerlijk. “Ik zou heel graag in een wereld leven waarbij dergelijke waarschuwingen niet langer nodig zijn, maar helaas is dat nog niet het geval. Daarom geldt: better safe than sorry. Wil je alle risico’s vermijden of is het beter voor je job dat je niet herkenbaar op de foto staat, zorg er dan voor dat je je gezicht niet toont.”

Meer weten?

Alle info over de website vind je hier. Je kan je hier aanmelden voor de wachtlijst.

