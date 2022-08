Veroorzaakt rode wijn migraine? En neem je beter Dafalgan of Ibuprofen? Expert beantwoordt 19 vragen

Hoe ongezond is buikvet? “De vetcellen op je benen, heupen of bovenarmen zijn een stuk passiever”

Een op de twee Belgen hield wat extra kilo’s over aan de pandemie. En vaak vind je die rond onze middel. Zacht, donzig en gezellig, zo'n buikje. Meer zelfs: buikvet is belangrijk. Al is er ook een keerzijde. Nog belangrijker dan je gewicht of fitheid, is je hoeveelheid buikvet ook een teken van hoe gezond je bent. Wij brengen in kaart waarom.

