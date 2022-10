Verlegen in de fitness? Online delen mensen massaal ‘shy girl work-outs’ om je angst te overwinnen

Heb je eindelijk al je moed en een toonbare sportoutfit bijeengeraapt, sta je daar in de fitness oog in oog met een stel asociale bodybuilders en tientallen foltertuigen waarvan je bij God niet weet hoe ze te gebruiken. Bijna zeven op de tien vrouwen voelen fitness-schaamte of ‘gymtimidation’ , maar de ‘shy girl work-outs’ die viraal gaan op sociale media, helpen je op weg.

Een sportschool kan erg intimiderend en overweldigend zijn. Zeker als je net begint. En zeker als je een vrouw bent. Er is ondertussen zoveel cijfermateriaal dat vrouwen de aanbevolen hoeveelheid beweging opvallend minder vaak halen dan mannen, dat zelfs de Wereldgezondheidsorganisatie het belang van toegankelijke en veilige activiteiten voor vrouwen benadrukt.

Quote Het powerge­deel­te in de fitness heeft nog altijd een soort van machokarak­ter. Dat maakt de drempel heel hoog. Personal trainer Jaimy Van den Broeck toe, Oprichtster ladies-only gym Lioness

Die kloof wordt nog groter wanneer we kijken naar sporten met gewichten. “Het powergedeelte in de fitness heeft nog altijd een soort van machokarakter”, geeft personal trainer Jaimy Van den Broeck toe. “Dat maakt de drempel heel hoog.” Omdat veel vrouwen niet weten hoe eraan te beginnen, en omdat velen er zich bekeken voelen, vermoedt Van den Broeck. Uit een recent Amerikaans onderzoek bleek immers dat 71 procent van de vrouwen in de fitness haar work-out aanpast na een negatieve ervaring waarbij ze zich bekeken voelde, gevolgd werd of zelfs ongewenst aangeraakt werd.

Gelukkig blijft de tendens niet onopgemerkt. Zo zijn ‘ladies-only gyms’ in ons land aan een stevige opmars bezig: Van den Broeck richtte zelf Lioness op in Kontich. En ook online groeit het aanbod aan work-outinspiratie voor als het fitnesszweet je al uitbreekt nog voor je één push-up hebt gedaan.

De #shygirlworkout scoort op sociale media

Onder de hashtag #shygirlworkout barst het van de filmpjes, voor en door vrouwen, met work-outs waarvoor je weinig tot geen toestellen nodig hebt én die je, indien gewenst, in een veilig hoekje van de fitnesszaal kan uitvoeren. Een stressloze soft launch dus, waarbij je in alle rust het nodige zelfvertrouwen en de spiermassa opbouwt om straks misschien wél met ‘de groten’ mee te trainen.

Een kleine greep uit het aanbod:

TikTokker Fitpie Fitness (@fitpie365) toont je in deze video hoe je in alle stilte (en onzichtbaarheid!) kan squatten en stretchen.

(Lees verder onder de video.)

Collega Stephanie Besna (@stephaniebesna) laat dan weer zien hoe je met een minimum aan materiaal je bovenlichaam kan trainen.

(Lees verder onder de video.)

Of wat dacht je van deze, van Kelsey Grace (@kelsgracefit), die je stap voor stap en met niet meer dan een set dumbbells door je eerste week in de gym loodst.

(Lees verder onder de video.)

Maar ga vooral zelf even op ontdekking naar #shygirlworkouts op maat van jouw noden en grenzen.

Stap voor stap de schaamte voorbij

Zoals bij elke angststoornis zullen ook in de fitness je overwinningen stap voor stap gaan. En dat is helemaal oké. Er is niets mis met de eerste keer gewoon in de sauna door te brengen of rustig slenterend op een loopband, om zo te wennen aan de omgeving en er je plek te vinden.

• Veel sportfilialen hebben een website of sociale media waarop ze verschillende work-outs tonen, vaak met gebruik van de beschikbare toestellen. Een geïnformeerde shy girl is er twee waard!

• Een groepsles of initiatie bijwonen kan je nadien het zelfvertrouwen geven om individueel de aangeleerde routines te herhalen.

• Besef dat er écht niemand staat te kijken tot jij de mist ingaat. Je buurman of -vrouw is eerlijk waar gewoon bezig met zijn of haar eigen uitdagingen.

En onthoud vooral deze mooie woorden van de Amerikaanse angstpsychologe Margee Kerr: “Beschouw de fitness gewoon als een speeltuin voor volwassenen.”

