Vanaf wanneer drink je echt té veel? Expert: “Je bent sneller aan het bingedrinken dan je denkt”

Last van een kater én een angstig gevoel? 1 op de 10 kampt met hangxiety. “Verlegen mensen zijn vatbaarder”

Heb je gisteren te diep in het glas gekeken en voel je je nu niet alleen fysiek belabberd, maar ook mentaal slecht? Ben je verdrietig, onrustig en erg angstig? De kans is groot dat je last hebt van ‘hangxiety’, oftewel een angstkater. Tom Evenepoel, coördinator bij De Druglijn, geeft duiding bij het fenomeen. “Onder je hersenpan kaatst de bal terug.”

1 januari