Van ‘verbod op oogcontact’ tot ‘oorzaak van roest’: 9 bizarre visies op menstruatie doorheen de eeuwen

Over de kleur rood is er al heel wat gezegd en geschreven. Het is de kleur van de hartstocht, de liefde en af en toe zelfs van onze oortjes. Maar de link leggen met menstruatie? Dat doen velen liever niet. Op Wereldmenstruatiedag doorprikt de Duitse illustratrice Lucia Zamolo het aanslepende taboe: ze toont met 9 weetjes aan welke bizarre gedachten er vroeger (en nu) over maandstonden bestonden.

De gemiddelde vrouw menstrueert zo’n 2.535 dagen van haar leven. Dat is ongeveer zeven jaar. En toch blijft die rode vloed een taboe. Maar niet bij NINA: in ons menstruatiedossier bundelen we alle verhalen, info en tips over maandstonden.

De theorieën over menstruatie kennen een bijzondere geschiedenis. “Het is opvallend hoeveel mannen in het verleden meenden ware experts op dit gebied te zijn”, vertelt illustratrice Lucia Zamolo. Voor haar boek ‘Rood is juist mooi’ dook Lucia terug in de tijd en verzamelde ze 9 visies op maandstonden van vooraanstaanden van weleer.

1. Besmettelijke onreinheid

In het Oude Testament wordt er in het vijftiende hoofdstuk van het boek Leviticus uitgebreid stilgestaan bij de menstruatie. Een vrouw zou na haar menstruatie maar liefst zeven dagen onrein zijn. Wie haar die periode aanraakte, werd tot de avond eveneens onrein. Zelfs alles waarop de vrouw die periode zat of lag, werd niet gespaard. En raakte je haar spullen aan, dan had je het tot de avond eveneens flink te pakken. Een man die tijdens de menstruatie gemeenschap had met de vrouw, mocht ten slotte mee die zeven dagen onreinheid uitzitten.

2. De vrouw als vaas

Aristoteles, die leefde van 384 tot 322 voor Christus, had zo zijn eigen opvatting over ongesteldheid. De mens produceerde volgens de Griekse filosoof te veel bloed. De man was in staat om dit overtollige bloed via een kookproces in zaad om te zetten, maar een vrouw niet. Aristoteles was van mening dat de vrouw, die je kon vergelijken met een vaas, alleen geschikt was om het zaad van de man in zich op te nemen. Het overtollige bloed moest ten slotte ergens heen, en dat verklaarde waarom vrouwen bloeden.

3. Oorzaak van roest en verzuring

Plinius De Oudere, die zo’n vierhonderd jaar later leefde, verweet menstruerende vrouwen dan weer dat zij de schuldigen waren wanneer wijn verzuurde of ijzer begon te roesten.

4. Schadelijk gif

De arts en theoloog Paracelsus uit de zestiende eeuw opperde het volgende: “Er bestaat op de hele wereld geen schadelijker gif dan het menstruüm.”

5. Oogcontact uit den boze

In de middeleeuwen mocht je ongestelde vrouwen niet in de ogen kijken. Deed je dat wel, dan werd je ziek.

6. Fotorolletje-verpester

Er zijn ook hallucinante anekdotes uit een minder ver verleden. In de jaren zestig dacht men dat het zweet van een menstruerende vrouw de ontwikkeling van fotorolletjes negatief beïnvloedde.

Volledig scherm Een menstruatiehut in Nepal. © AFP

7. Vernietigend menstruatiebloed

Tot in de jaren zeventig mochten vrouwen geen bloed geven, want - zo werd gezegd - bloed van vrouwen vernietigt rode bloedlichaampjes.

8. Aangepast ziekenhuisbeleid

In de jaren tachtig was het voor menstruerende verpleegsters in sommige ziekenhuizen nog steeds verboden om röntgenopnames te maken.

9. Afgelegen menstruatiehut

Hoewel het al in 2009 officieel verboden werd, worden vrouwen en meisjes in sommige delen van Nepal nog steeds verbannen naar afgelegen menstruatiehutten. Ze verblijven daar tijdens hun maandstonden, ver weg van hun gezin en afgezonderd van het gewone leven, zodat ze zeker geen ongeluk kunnen veroorzaken.

Meer info?

‘Rood is juist mooi’ van Lucia Zamolo werd uitgegeven bij Imagebooks en kost 13.95 euro.

