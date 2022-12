UITGETEST. Karlien leert je twerken op de dansvloer voor meer zelfvertrouwen. “Dit is wel héél sensueel”

Vanaf volgende week gaat Karlien Van Cutsem de strijd aan in het quizprogramma ‘1 jaar gratis’. Maar naast fervente quizzer is ze vooral ook ... zelfstandig confidance en twerkcoach. Al twee jaar lang geeft ze in Antwerpen twerkshops die je zelfvertrouwen zouden boosten op én naast de dansvloer. Redactrices Kato en Chloë testten het uit. “Ik ben erg onzeker, maar had tóch een ‘ik voel me sexy-moment’”. Voor de muurbloempjes deelt Karlien nog acht confidence-tips.

Twee jaar geleden stampte Karlien Van Cutsem ConfiDance uit de grond. “ConfiDance staat voor een mind-body-soul connectie voor vrouwen die hun zelfvertrouwen op en naast de dansvloer willen boosten. Wie zich inschrijft, volgt een twerkshop-lessenreeks van acht weken in het Antwerpse jongerencentrum KAVKA.”

Hoe Karlien die lessen precies invult? Met sensuele choreo’s, twerk-basics, reflectiemomenten en powerful affirmaties. “Allerlei middeltjes dus om je zelfvertrouwen te boosten”, lacht ze. “Twerken is bijvoorbeeld een ideale danspas om je vrouwelijkheid te omarmen. Het is zoveel meer dan ‘marginaal met je kont schudden’. Het is een echte confidence-booster, net zoals een bodyroll of andere simpele pasjes zoals schudden met je schouders of wiegen met je heupen. Ik geef ook af en toe een les op hakken, dat vindt iedereen geweldig.”

Naast de inhoud van de choreo’s, is ook de muziek uiterst belangrijk. “Die moet een goede beat hebben. Zo dansen wij op Beyoncé, Nicki Minaj, Cardi B, Dua Lipa … Ook Afrikaanse en dancehallmuziek gebruik ik graag.”

Link naar instagram post Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

‘Hometwerk’

Karlien: “Dat ConfiDance uit meerdere lessen bestaat, heeft een reden. Meer zelfvertrouwen vraagt nu eenmaal tijd, het is een groeiproces. Ik kan iemand ‘uphypen’ in één les, maar het effect op je zelfvertrouwen merk je pas na een aantal weken. Zo dansten verschillende meisjes in de eerste twerkshops in lange joggingbroek, want opdagen in een short lag buiten hun comfortzone. Toch staan ze hier nu, na een aantal lessen, in short. Dat zegt toch al iets hé?”

Om ervoor te zorgen dat iedereen aan z’n zelfvertrouwen blijft werken, geeft Karlien de groep ook ‘hometwerk’. “Wekelijks geef ik een dansoefening mee naar huis die de meisjes moeten filmen en posten in onze WhatsApp-groep. Zo leert iedereen ook naar zichzelf kijken. De complimentjes van de groep verbeteren het zelfvertrouwen natuurlijk ook. Ik zie iedereen elke week groeien. Mijn doel is natuurlijk dat ze zich op termijn volledig durven geven op de dansvloer. Maar dat ze dat al kunnen tijdens mijn lessen, is een heel mooi begin.”

Helpt het echt?

Dat je jezelf helemaal kan geven tijdens de twerkshop van Karlien, staat buiten kijf. Maar klopt het dat je zelfvertrouwen ook groeit buiten die veilige muren van ConfiDance? Redactrices Chloë en Kato testten het uit.

Redactrice Chloë: “Je zal mij niet snel met m’n heupen zien schudden op de dansvloer. Ik voel me er ongemakkelijk bij. Met een klein hart ging ik dus naar ConfiDance. Want twerken in een cirkel of sexy danspasjes uitvoeren op de grond ligt echt enorm ver uit mijn comfortzone.” Bij redactrice Kato ligt het wat anders. “Ik, onzeker op de dansvloer? Absoluut niet. (lacht) “Ik geef altijd alles. Sans gêne. Ik was dus benieuwd welk effect de twerkshop op mij zou hebben.”

‘Ik voel me sexy’-moment

“Als opwarming moesten we ons lichaam losgooien en onze ogen sluiten”, vertelt Chloë. “Ik hoor Karlien nog zeggen: ‘Je bent hier omdat je het jezelf gunt’. Ik was in het begin erg oncomfortabel, maar zag in mijn ooghoek dat iedereen zich meteen volledig smeet. Toen besliste ik: Oké, let’s go.”

Quote Ondanks dat ik niet onzeker ben, moest ik toch even wennen aan het twerken. Het is wel héél sensueel. Kato

Na de opwarming leert Karlien de groep enkele twerk-basics. Kato: “Ondanks dat ik niet onzeker ben, moest ik toch even wennen aan het twerken. Het is wel héél sensueel.” Chloë: “Ik had even een ‘ik voel me sexy’-momentje. Dat had ik nooit verwacht.” (glundert)

De rest van de les draait rond een sensuele choreo op het nummer ‘Et C’est Parti’ van Nâdiya. “Door de powerposes, bodyrolls en twerktechnieken in de choreo, voelde ik mij enorm vrouwelijk en sexy”, vertelt Kato. “Dat lag ook aan de affirmaties die we moesten roepen. ‘I’m powerful! I’m strong! I’m badass!’, het was even onwennig maar de adrenaline die je ervan krijgt, is heerlijk.”

‘Het blijft een uitdaging’

“Ik vond het verrassend dat ik mij tijdens de les helemaal durfde te geven, ondanks mijn onzekerheid. Maar eerlijk? Ik zal na één les nog niet wild met mijn heupen schudden op de dansvloer”, zegt Chloë. “Daarvoor ben ik nog te onwennig. Ik heb dus zeker nog een les of zeven nodig.” Kato: “Mijn zelfvertrouwen kreeg nog een extra boost door de sensuele pasjes. Maar je moet die klik om je te durven geven, wel kunnen maken. Voor onzekere personen lijkt mij dat een uitdaging.”

En hoe zit het met de andere, intussen veertig vrouwen die ConfiDance volgen? “Ik zou nu, dankzij de lessen, toch al eens durven twerken of sensueel dansen op een festival of feestje. Misschien niet midden in het publiek, dat heeft tijd nodig”, zegt Evelyne (22).

“Voor Karliens lessen durfde ik ook al losgaan op de dansvloer”, zegt Aline (21). “Maar dan vooral op een grappige manier. Bij ConfiDance leerde ik dat ik ook op een sensuele manier kan én durf dansen. Dankzij Karlien, krijg ik het gevoel dat niet enkel mijn lollige ik mag gezien worden.”

“Dankzij de lessenreeks voel ik me vrouwelijker en zelfzekerder dan ooit, zowel op feestjes als thuis. Ik dans nu ook alleen in m’n onesie, iets wat ik ervoor niet durfde”, aldus Rayah (26). Caro (24): “Ik kom nu veel sneller uit mijn comfortzone op de dansvloer. Dat durf ik pas echt sinds ik dans bij Karlien.”

Volledig scherm © rr

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Meer informatie over ConfiDance of Karlien boeken voor teambuildings, vrijgezellenfeestjes, ...? Check haar instagram. De lessen gaan elke dinsdag door in het Antwerpse jongerencentrum KAVKA.

Lees ook: