UITGETEST. Het zou helpen tegen cellulite én verjongend werken. Is lymfedrainage de hype waard?

“Vermijd kalmering­spil­len.” Arts onder­scheidt 8 feiten en fabels over angst en paniekaan­val­len

“Na zo’n aanval ben je flink de kluts kwijt en moe. De rest van de dag is naar de vaantjes.” De kans dat je een paniekaanval krijgt, is groot: een op de vier ervaart er ooit een. Wat helpt als je je vaak angstig, ongerust of overstrest voelt? De oplossing zit in een onverwachte hoek, onthult arts Koen Schruers. Want wat je dénkt dat helpt, maakt je angst zelfs net erger. “Het voelt alsof je doodgaat.”