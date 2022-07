Steeds meer discriminatie op basis van schoonheid: 2 sociologen helpen je 'lookism' te herkennen

Cosmetische chirurgen hebben het drukker dan ooit, videocalls maken ons zelfbewust en sociale media bestoken ons met perfecte lichamen. We streven meer dan vroeger naar schoonheid, want ons uiterlijk bepaalt ons leven, zeggen sociologen. “Wie aantrekkelijk is, heeft makkelijker toegang tot wat iedereen wil: een goede baan, leuke vrienden en een rendabel netwerk.” Maar, sussen de experts: mooie mensen hebben niet áltijd een streepje voor. “Te knap zijn kan tegen je werken.”