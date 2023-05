Sporten op dit moment van de dag is beter voor je gezondheid én je vetverbranding, zegt onderzoek

Jaarlijks een bloedonder­zoek, is dat wel nuttig? Huisarts legt uit wat je wel en niet in het bloed kan zien

Je hoort het wel eens op een familiefeest of in de sportclub: ‘Ik voel me precies niet zo goed, ik ga mijn bloed eens laten trekken’. Is dat de juiste ingesteldheid? Wat ziet een dokter eigenlijk in het bloed? Wanneer ga je best langs bij de arts en hoe vaak moet je je bloed dan wel laten onderzoeken? Dokter Marc Verstraeten van huisartsenpraktijk Vive in Wetteren verklaart. “Soms geeft een bloedonderzoek een vals gevoel van veiligheid.”