Snurkt je lief of heb jij een vaste slaaproutine? Ook je ‘sleep language’ kan een impact hebben op je relatie

Kan jij enkel slapen als het pikkedonker is? Of beweeg je veel tijdens de nacht? Elk van ons heeft zo z’n eigen ‘sleep language’ . Dat is geen probleem als je alleen slaapt. “Maar partners die elk een ander slaaptype zijn , kunnen het lastig krijgen”, zegt slaapexperte Francis Lanen. Gelukkig zijn er oplossingen.

Wie genoeg slaapt, kan de wereld aan. Doe je dat niet, dan voel je je niet enkel fysiek, maar ook mentaal uitgeput. Kortom, een goede nachtrust is uiterst belangrijk, benadrukken slaapexperts. Na de love languages introduceert Amerikaanse slaappsychologe Shelby Harris daarom de vijf sleep languages. Vijf types slapers dus.

De vijf ‘sleep languages’, volgens de Amerikaanse slaappsychologe

1. De too-hot-to-handle slaper. Dit type kan niet in slaap vallen tenzij de slaapkamer ijskoud is. Ze dragen bij het slapengaan ook het liefst niet te veel kleding, anders worden ze bezweet wakker. Het deken van zich af gooien of in de zetel gaan liggen als het te warm is, is ook iets wat dit type vaak doet. Wie aan het begin van de menopauze staat, valt hoogstwaarschijnlijk onder deze categorie, zegt Harris.

2. De words of worry slaper is een eeuwige piekeraar wiens brein aanschiet zodra die in bed ligt. De gebeurtenissen van de dag, afgelopen week of maand, maar ook to-dolijstjes zijn dingen die dit type wakker houden. Deze mensen slapen slecht en kunnen in het midden van de nacht wakker schieten door de stress.

3. De gifted slapers kunnen wel goed slapen, meer bepaald overal. In de auto, op een stoel, de grond of achter het bureau. Dit type valt makkelijk in slaap en is ook een kei in dutjes.

4. De routine perfectionist heeft een specifiek en uitgebreid routine of ritueel voordat die kan slapen. Van een skincareroutine en de manier waarop de lakens liggen tot de geur van de kussens en de temperatuur in de kamer. Als er hier iets mis gaat, dan is dit type slaper totaal verloren.

5. Light as a feather slapers vallen moeilijk in een diepe slaap. Ze kunnen dus to wel acht uur slapen en nog moe wakker worden. Hier kan een slaapstoornis zoals slaapwandelen, praten in de slaap of tandenknarsen aan de oorzaak liggen. Ooit al eens in slaap gevallen voor de tv, na een tas koffie? Dan is dit je sleep language.

Verschil je van type met je partner, dan zijn er makkelijke en slimme oplossingen

Voor de beste slaap, maar ook een gezonde relatie, is het handig om zowel jouw sleep language als die van je bedpartner te kennen, aldus Harris. Slaapexperte Francis Lanen gaat daarmee akkoord, al zijn de slechts vijf sleep languages volgens haar een beetje quatsch. “Er bestaan duizenden soorten slapers, niet slechts vijf”, zegt ze. “Neem nu de ‘lekke slaper’, iemand die zo’n zes keer per nacht moet plassen.”

“Of de ‘lonely one’, dat zijn diegenen die enkel in hun eentje kunnen slapen, want als er iemand aan hun dekbed trekt, schieten ze meteen wakker. Je hebt ook de personen met het koude voeten-abonnement. Of de ‘tijdfreaks’, die moeten als ze wakker worden altijd per se even op de klok kijken. En zo zijn er nog veel meer types”, zegt de experte.

Stel dat jij en je partner een ander type zijn, kan je relatie dan wel werken? “In principe wel”, zegt Lanen. “Dat hangt vooral af van hoe verschillend jullie sleep language is en hoe flexibel jullie daar tegenover staan. Een koppel waarvan iemand een extreme avondmens en de ander een extreme ochtendmens is, zal het heel lastig krijgen. De tijd dat jullie samen spenderen, zal daardoor relatief kort zijn.”

Iedereen kan zijn sleep language ook gewoon aanpassen indien dat nodig is. Francis Lanen

“Ook als jij een lichte slaper bent en je lief een snurker, kan dat vervelend zijn. Of stel dat jij een uitgebreide slaaproutine hebt en je partner net meteen in slaap valt. Al willen al deze verschillen niet zeggen dat je dan niet samen kan slapen. Of dat jullie relatie gedoemd is om te mislukken”, zegt ze.

“Iedereen kan zijn sleep language ook gewoon aanpassen indien dat nodig is. Zo bestaan er vaak makkelijke en slimme oplossingen”, aldus de experte. “Als je naast iemand slaapt die continu het deken inpikt, dan is een bed met twee aparte matrassen en twee dekens een goed idee.” Voor het gesnurk kan je oordopjes in je oren steken. Wie graag in een donkere kamer slaapt, bij een partner die het liefst wel licht heeft, kan een slaapmasker gebruiken”, tipt ze.

“Al kan er bij sommige types ook iets serieuzer aan de hand zijn”, waarschuwt Lanen. “Bij iemand die bijvoorbeeld altijd moe opstaat of veel te makkelijk in slaap valt, kan een bepaalde slaapstoornis schuilgaan. Bij iemand die ’s nachts veel piekert kan grote stress of zelfs een burn-out een onderliggend probleem zijn. In dat geval is de oplossing niet zo simpel.”

