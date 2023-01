Regisseur Dominique Deruddere (65) ruilde LA in voor Oostende. “Een kroketje na een strandwandeling: fantastisch”

Kim Van Oncen hield jarenlang geen weekend: “Het zijn die kleine dingen die ik nog niet kende”

Als je ‘Dertigers’-actrice Kim Van Oncen vraagt of er te weinig uren in een dag zijn, zegt ze volmondig ‘ja’. De bezige bij baat een bloeiende supermarkt uit, acteert, voedt twee kleine kindjes op én presenteert binnenkort ook een nieuw radioprogramma. In haar gloednieuwe stek kan ze eindelijk het weekend omarmen. “Als alle moeders die werken zich schuldig moeten voelen, is dat niet oké.”

23 januari