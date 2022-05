Radiopresentatrice Anke Buckinx beantwoordt 9 stoute vragen: “Ik ben zat na drie slokjes cava”

Wie naar de ochtendshow op radio Joe luistert, weet dat presentatrice Anke Buckinx (41) barst van de energie. Maar tegelijk worstelt het spring-in-'t-veld met een chronisch slaaptekort. “Soms ben ik ’s avonds zo kapot dat ik in bed kruip mét make-up en zonder mijn tanden te poetsen.” Stellen we Anke zeven stoute vragen, van ergste kater tot slechtste beslissing, dan wordt meteen duidelijk hoe voluit ze leeft — en soms een tikkeltje impulsief. “Het is daarna nooit meer goed gekomen met mijn kapsel.”

Wat was je eerste indruk van je man Tom?

“Geen liefde op het eerste gezicht, wel liefde op het eerste gesprek: slim, grappig, verstandig en rechtuit. Dat blijkt hij achttien jaar later nog altijd. Wat ik toen ook al kon raden, is dat Tom de allerbeste papa en de lekkerste pizzabakker is.”

Van welke beslissing heb je spijt?

“Als tiener had ik van nature een bos vol prachtige donkere krullen. Op mijn zeventiende wou ik, lekker eigenwijs, per se een nieuwe look. Een hippe kapster uit ons dorp ontkleurde mijn haar en gooide er rode verf over. Mijn mama begon te huilen toen ze me zag. Het is nooit meer helemaal goed gekomen met mijn kapsel en dat neem ik die kapster, verdorie, nog altijd kwalijk.”

Van welke eigenschap hoop je dat je ze niet doorgeeft?

“Tandenpoetsen overslaan en me niet ontschminken voor ik ga slapen. Ik vind het zelf ook walgelijk, maar mijn wekker loeit elke werkdag om 3 uur ’s nachts genadeloos en de hele dag door is het druk. Ik ben ’s avonds kapot en denk dan soms: fuck it, ik kruip gewoon in mijn bed. Over vier uur moet ik toch weer op.”

Quote Ik was blij met de reünie met mijn bff. Beste fiets forever. Anke Buckinx

Wat was de duurste aankoop uit jouw leven?

“Grote Belgische kledingmerken of chique Italiaanse designers zeggen mij geen hol. De duurste aankoop is misschien mijn omafiets met rieten mand en kinderzitje, waarvoor ik 800 euro betaalde. Onlangs werd hij gestolen, maar ik kon hem een week later terug stelen. Helaas kaalgeplukt, zonder mand of zitje. Ik was toch blij met de reünie met mijn bff. Beste fiets forever.”

Wanneer huilde je voor het laatst?

“Door mijn chronische slaaptekort en het mankeren van ‘nee’ zeggen werk ik mezelf constant in nesten. Ik zeg ‘ja’ tegen elke professionele uitdaging. Dus dan is het binnen de kortste keren hysterische paniek, want ik krijg het allemaal niet ­gedaan. Begin ik te janken en wordt mijn lief boos: ‘Ik had het u gezegd, hè, Buckinx!’”

Wat was de slechtste raad die je ooit kreeg?

“Ik hou van mijn moeder, maar ze pusht mij soms te hard om aankopen te doen die vooral zij mooi vindt. Het werkblad in onze nieuwe keuken veranderde ik op haar advies last minute, terwijl ik het oorspronkelijke plan mooier vond. Stom, ik weet het.”

Wat was het gênantste dat je ooit in jouw winkelkar legde?

“Toen ik zo’n 21 jaar oud was, stond ik beschaamd voor een zwangerschapstest in een apotheek waar ik nooit kwam. Speciaal daarvoor naar een ander dorp gereden, want ik wilde dat anoniem doen. ‘Een predictor, alsjeblieft’, stamelde ik. In de hoop dat de andere klanten dat synoniem niet kenden. Ik ga het antwoord van die ellendige apotheker nooit vergeten: ‘En? Is het kind gewenst?’ Goed dat ze die nu gewoon in het Kruidvat verkopen. (lacht)”

Quote Ik weet niet hoe die ‘ziekte’ precies heet, maar ik ben werkelijk zat na drie slokjes cava. Anke Buckinx

Speel je vals tijdens spelletjes?

“Af en toe, met mijn kinderen. Als ik vrees dat het spel anders te lang zal duren en ik er sneller van af wil zijn. Ik moet het wel stiekem doen, want ze hebben het snel door wanneer ik hen per se wil laten winnen.”

Wanneer had je de kater van je leven?

“Ik weet niet hoe die ‘ziekte’ precies heet, maar ik ben werkelijk zat na drie slokjes cava. (lacht) Vervelend én handig tegelijkertijd. Ik drink nooit te veel, maar tijdens etentjes met vrienden ben ik dus wel altijd meteen in de wind en ben ik degene die de wijnglazen omstoot.”

Lees ook: