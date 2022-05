Productiever worden dankzij (een klein beetje) truffels? Deze start-up laat Belgen thuis microdosen

Ooit al gehoord van microdosing? Het innemen van een zeer lage dosis psychedelische truffels, met als doel om je gemoed, focus en creativiteit te verbeteren, zit in in de lift. De Gentse ondernemers Lorenzo Bown en Nicolas Roegiers van de start-up Aydoo willen daar nog een schepje bovenop doen: ze lanceren thuispakketten en coaching om de Belg veilig te laten microdosen.

Het was Selah Sue die het brede Vlaamse publiek voor het eerst liet kennismaken met microdosing. Zestien jaar lang nam de zangeres antidepressiva. Daar stopte ze mee, waarna ze overstapte op psychedelische truffels. “Ik heb me in lange tijd niet meer zo goed ­gevoeld”, zei ze over die overstap. Zelf had Lorenzo Brown zijn eerste ervaring met microdosing in Silicon Valley: met collega-ondernemers proefde hij al van de voordelen van beperkt en gecontroleerd gebruik van psychedelische truffels. Met Nicolas Roegiers, die ook vertrouwd is met microdosing, richtte hij dit jaar het bedrijf Aydoo op.

Hun doel? Het brede publiek laten kennismaken met microdosen, en dat op de veiligst mogelijke manier. Ze doen dat met een programma van acht weken, dat begint met een uitgebreid introductiegesprek om het doel te bepalen. Daarna maakt elke deelnemer twee keer drie weken lang gebruik van microdosing, tussenin wordt er een pauze van twee weken gehouden.

“Naast de coach die dag en nacht beschikbaar is voor de leden van Aydoo via video en chat, is er ook een community waar ieder zijn ervaring kan delen”, vertellen de ondernemers enthousiast. “Via journaling houdt de gebruiker de invloed van het microdosing op het welzijn bij: op gezette tijden doorheen het programma wordt deze vooruitgang met de begeleidende coach besproken. Op deze veilige manier – Aydoo biedt per unieke inname binnen het programma een hoeveelheid van slechts één twintigste van een recreatieve hoeveelheid aan.”

1 op de 3 is er klaar voor

Maar is de Belg daar klaar voor? Volgens een ondervraging van Aydoo in samenwerking met iVOX lijkt het van wel, al blijven we voorzichtig. Een op de drie Belgen gaf in de enquête aan open te staan voor een kennismaking met microdosing. Twaalf procent van de ondervraagden had eerder al eens psychedelische middelen geprobeerd, een op de vier Belgen gelooft dat het hen kan helpen om beter te functioneren. Maar de houding tegenover microdosing blijft bij de grote meerderheid eerder voorzichtig.

Een andere niet onbelangrijke vraag: màg het überhaupt? In België is psychedelica - en dus ook microdosing - niet legaal. Maar Aydoo is bewust gevestigd in Amsterdam, aangezien het in Nederland wél mag. “De Europese wetgeving geeft aan dat als er een product legaal is in een land binnen de EU, dat die ook legaal kan worden verkocht aan andere landen binnen de EU”, vertelt Lorenzo Bown. “Hierbinnen werken we als start-up, gevestigd in Nederland, dus perfect binnen die wetgeving. Als consument wordt de lokale wet telkens toegepast, waarbij deze binnen de Europese landen nog onduidelijkheden zijn. Paddenstoelen zijn niet toegelaten, sommige truffels dan weer wel. Wij werken enkel met de toegelaten truffels en producten die zijn toegelaten in Nederland sinds 2009.”

