Praat jouw vriend(in) alleen over diens problemen? Expert tipt hoe je komaf maakt met ‘traumadumping’

Het grote onderscheid tussen traumadumping en ventileren? Dat zit ’m in de toestemming en de intentie van het pittige relaas. Wie aan traumadumping doet, lucht zijn hart op een extreme, ongepaste, en soms schadelijke manier. En dat zonder rekening te houden met de gevoelens van de gesprekspartner.

Dat iemand ongevraagd en expliciet traumatische ervaringen deelt kan op jou een negatieve impact hebben, zeker als je je zelf mentaal niet tiptop voelt. Het kan je bijvoorbeeld herinneren aan moeilijke gebeurtenissen of onverwerkte nare ervaringen. Bovendien ben je soms niet opgeleid om genoeg op een gezonde manier afstand te bewaren tijdens zo’n intense luistersessie. Liever niet dus!

Niemand wil egoïstisch of liefdeloos overkomen

In de praktijk kunnen we er soms echter niet onderuit. Als vrienden kampen met verdriet, dan willen we er voor hen zijn. In goede en slechte tijden, en zo hoort het. Al slepen die mindere momenten af en toe wel érg lang aan.

“We weten uit onderzoek dat vrienden elkaar best wel wat credits geven, meer dan pakweg collega’s of buren”, vertelt prof. dr. Beate Völker. Ze is socioloog, hoogleraar stadsgeografie en sociale netwerken aan de Universiteit van Utrecht, directeur van het Nederlands Studiecentrum Criminaliteit en Rechtshandhaving (NSCR), en doet al jarenlang onderzoek naar vriendschap. “Daarmee bedoel ik dat vrienden best lang de ruimte krijgen om hun hart te luchten.”

Wees eerlijk naar jezelf toe, en heb zeker ook voldoende aandacht voor wat jij nodig hebt Vriendschapsexpert prof. dr. Beate Völker

Maar op een gegeven moment wil je die eenzijdigheid niet meer. En zeker niet als de verhalen van je vriend(in) je zelf aan het wankelen brengen. Wat doe je dan? Egoïstisch of liefdeloos wil je natuurlijk niet overkomen. Beate Völker: “Als iemand lange tijd alleen maar kan nemen en door zijn of haar eigen verdriet niets kan of wil geven, dan kan het heel lastig worden. Toch is het belangrijk dat je dan goed onderzoekt wat jouw grenzen zijn. Wees eerlijk naar jezelf toe, en heb zeker ook voldoende aandacht voor wat jij nodig hebt.”

Er zijn 2 mogelijke oplossingen: “Misschien doet afstand deugd”

Loopt de emmer over, dan ziet de vriendschapsexpert twee opties. “Is het onmogelijk om zelf te ventileren, dan kan je de vriendschap even op een lager pitje zetten. Dat hoef je niet expliciet mee te delen, want zo loop je het risico dat het ontaardt in een conflict. Vaak begrijpt de ander dan wel dat ze te ver is gegaan.”

“Laat de vriendschap enkele weken voor wat het is en pik dan de draad opnieuw op. Misschien heeft de afstand deugd gedaan en vinden jullie een nieuw evenwicht.”

Je mag gerust benadruk­ken dat ook jij zorgen hebt en graag zaken zou willen delen, ook al zijn die misschien minder aangrij­pend en dramatisch Vriendschapsexpert prof. dr. Beate Völker

Speel je liever meteen open kaart of merk je dat er na enkele weken weinig verandering is, dan zit er maar één ding op: het probleem op tafel gooien. Al is ‘zachtjes neerleggen’ misschien een beter idee. “Zeg dat je begrip toont voor de situatie maar dat je je niet meer gezien voelt door je vriend of vriendin.”

“Je mag gerust benadrukken dat ook jij zorgen hebt en graag zaken zou willen delen, ook al zijn die misschien minder aangrijpend en dramatisch als wat de ander meemaakt. Doe je dat op een respectvolle manier, dan kan zo'n gesprek een echte eyeopener zijn.”

Volledig scherm Foto ter illustratie. © Getty Images/Maskot

Dán is professionele hulp een goed idee

Je mag de gevolgen van traumadumping niet onderschatten: hebben de verhalen van je vriendin heel wat losgemaakt bij jou, aarzel dan niet om de hulp van een professional in te schakelen om alles een plaats te kunnen geven. Volgens Beate Völker is het ook een goed idee om bij je vriend(in) de piste van professionele hulp te introduceren.

“Geef aan dat je de ander waardeert, maar dat je merkt dat je hem of haar niet langer kan helpen. Dat jullie vastlopen, terwijl het net heel belangrijk is om stappen vooruit te zetten in het verwerkingsproces. Geef aan dat het een goed idee zou zijn om met een psycholoog te gaan praten, en stel bijvoorbeeld voor dat je mee wilt gaan als dat de drempel minder hoog maakt.”

Het is niet omdat jullie niet meer op één lijn zitten dat je elkaar ook niet meer graag ziet Vriendschapsexpert prof. dr. Beate Völker

De finale (hartverscheurende) stap

Maar wat als je alle mogelijke pistes hebt uitgeprobeerd en het eenrichtingsverkeer in jullie vriendschapsrelatie maar blijft duren? “Veel mensen twijfelen of ze dan een einde aan hun vriendschap moeten maken. Die gedachte is vaak hartverscheurend: het is niet omdat jullie niet meer op één lijn zitten dat je elkaar ook niet meer graag ziet”, aldus Beate Völker. “Maar in dit geval is het een groot voordeel dat een vriendschap, in tegenstelling tot een liefdesrelatie, niet exclusief is.”

Kortom, je hoéft het probleem niet op te lossen. “Je kan ook perfect en zonder schuldgevoel twee stappen achteruit zetten”, vindt de vriendschapsexpert. “Kies gerust voor een ‘zachte aanpak’, en laat de vriendschap verwateren. Onderzoek toont aan dat we vriendschappen vaak even laten rusten, maar de vrienden wel in ons netwerk houden. Als er dan later opnieuw meer raakvlakken zijn, kan je de draad weer oppikken.”

