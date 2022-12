Pedro Elias denkt voortdurend dat hij ziek is. Expert over hypochondrie: “De lichamelijke verschijnselen zijn écht”

TV-maker Pedro Elias is een hypochonder: hij denkt voortdurend dat hij ziek is, onthult hij in ‘Patiënt Pedro’. Heel wat Vlamingen gaan gebukt onder deze angststoornis. Maar waar eindigt ongerustheid en begint hypochondrie? En valt dat te behandelen? Hoe ga je ermee om als jouw geliefde een hypochonder is? Een expert beantwoordt de meest prangende vragen. “Sommige patiënten planden hun toiletbezoek zo in dat de partner thuis is. Zodat die de stoelgang mee kon inspecteren.”