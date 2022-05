Opgelet voor vrijdag de dertiende ... of toch niet? Dit vertelt de numerologie ons over deze pechdag

Wie vanmorgen op de kalender keek, hield waarschijnlijk onbewust zijn adem in. Ja hoor, het is vrijdag de dertiende. De dag die velen het liefst overslaan, “want hij brengt ongeluk”. Astrologe en numerologe Esther van Heerebeek bestudeert de symbolische betekenis van getallen en vertelt ons wat er precies achter vrijdag de dertiende schuilt dat ons zo bang maakt.

Vrijdag de dertiende. Veel mensen zijn als de dood voor deze dag. Hij zou ongeluk brengen en moet dus zo snel mogelijk voorbij zijn. Paraskevidekatriafobie, heet die angst voor vandaag. Een verklaring zoeken we binnen de numerologie, een eeuwenoud systeem dat werkt met de symbolische betekenis van cijfers. “Het klopt dat vrijdag de dertiende in onze westerse cultuur een negatieve bijklank heeft”, zegt numerologe Esther van Heerebeek. “Dat komt door een gebeurtenis in de geschiedenis op vrijdag 13 oktober 1307.”

Volledig scherm Esther van Heerebeek. © Jan De Meuleneir / Photo News

Esther heeft het over het drama dat plaatsvond bij de Tempeliers, een orde die in de twaalfde eeuw ontstond tijdens de kruistochten. Honderden Tempeliers werden op die bewuste vrijdag de dertiende op de brandstapel gegooid onder het bevel van koning Filip IV van Frankrijk. Hij beschuldigde de ridders van de machtige militaire en religieuze orde van een resem illegale gedragingen. “Die actie veroorzaakte zo’n schokgolf doorheen de bevolking dat die dag sindsdien angst oproept. Zo werd ook het bijgeloof errond geboren.”

Geen ongeluksgetal

Nochtans is het nummer dertien in de numerologie niet zozeer een ongeluksgetal, zegt Esther. “In de numerologie werken we enkel met de cijfers 1 tot en met 9 en de spirituele getallen 11 en 22. Binnen deze leer is 13 dus geen bestaand ‘getal’.”

Quote Nummer 13 in de tarotkaar­ten wijst op de dood. Dat klinkt negatief, maar die kaart verwijst ook naar transforma­tie: een einde en een nieuw begin. Numerologe Esther Van Heerebeek

Of 1 en 3 dan apart een negatieve betekenis hebben? “Neen, zo werkt het in de numerologie niet. Elk getal heeft zowel positieve als negatieve — maar ik noem het liever uitdagende — eigenschappen. Het getal 1 impliceert bijvoorbeeld veel zelfvertrouwen en daadkracht, maar betekent ook dat iemand het moeilijk vindt om alleen te zijn. Het getal 3 verwijst naar creativiteit en optimisme, maar toont ook dat je snel negatief denkt of de dingen somber inziet.”

“Maar wanneer je naar de tarotkaarten gaat kijken en daar nummer 13 uitplukt, kom je wel uit op de dood. En dat klinkt natuurlijk negatief. De betekenis van die tarotkaart verwijst ook naar transformatie. Het impliceert een einde en een nieuw begin. Kortom, het geeft aan dat jou dus wel wat te wachten staat.” Al betekent dat niet meteen iets slechts. “Een einde dat zorgt voor een nieuw begin, kan ook net heel verfrissend, positief en goed zijn.”

Volledig scherm © Getty Images

Vooral link met bijgeloof

Of mensen die op vrijdag de dertiende jarig zijn dan meer ongeluk hebben? “Neen hoor”, lacht Esther. “Daar zit geen theorie achter. Mijn dochter en broer zijn allebei geboren op een vrijdag de dertiende en hebben allebei niet meer ongeluk dan mensen die op een andere dag jarig zijn.”

Quote Er zijn nog altijd hotels die bijvoor­beeld geen dertiende verdieping hebben en luchtvaart­maat­schap­pij­en die geen dertiende rij hebben. Esther van Heerebeek

De betekenis achter het nummer 13 zit ’m dus vooral in het bijgeloof. “Sinds die gebeurtenis honderden jaren geleden heeft 13 altijd een negatieve bijklank gehad. Het boezemt gevaar in, denken velen”, gaat Esther verder. “Zo zijn er nog altijd hotels die bijvoorbeeld geen dertiende verdieping hebben en luchtvaartmaatschappijen die geen dertiende rij hebben. Of liften die geen knop met het nummer 13 hebben.”

‘Ga de confrontatie aan’

Mensen die vandaag echt liever in een bolletje kruipen en wachten tot het morgen wordt, doen dat best niet. Klinisch psycholoog Sam Neefs raadt net aan om de confrontatie aan te gaan met datgene waar je bang voor bent. “Het vermijden van een gevreesde situatie heeft tot gevolg dat we overtuigingen in stand houden. Probeer je eigen opvattingen daarom in twijfel te trekken. ‘Welk bewijs heb ik dat het getal 13 écht ongeluk brengt?’, ‘Is er ook bewijs dat dit tegenspreekt?’, ‘Hoe zou ik kunnen onderzoeken of dit echt klopt?’. Wist je trouwens dat navraag bij verzekeringsmaatschappijen uitwijst dat er net minder ongelukken gebeuren op vrijdag de dertiende?”

“Het is nergens voor nodig om je anders te gedragen dan op eender welke andere vrijdag. Spreek af met vrienden, stel niets uit, doe wat je normaal zou doen en neem geen voorzorgsmaatregelen. Bekijk vervolgens of er meer negatieve zaken gebeuren dan op een andere vrijdag.”

