“Ook mannen kunnen het krijgen.” Experts scheppen duidelijkheid over het seksueel overdraagbare virus HPV

HPV is de grootste oorzaak van baarmoederhalskanker. Hoewel veel Belgen denken dat het een zeldzaam virus is, raakt in realiteit toch zo’n 80 procent besmet en zijn mannen even kwetsbaar als vrouwen. En zo leven er nog meer gevaarlijke misvattingen over het seksueel overdraagbare virus. Professor Sara Willems en dr. Patrick ­Martens ontkrachten er zeven. “Ik interviewde een vrouw die al twintig jaar geen seks had. Toch liep ze recent baarmoederhalskanker op.”